ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 августа

Украинские издания “Дело” публикует материал “Иностранцев при въезде в Украину обяжут покупать медстраховку”. Госфинуслуг согласовал проект постановления Кабмина, в котором предусматривается создание единого государственного медстраховщика для иностранцев. Согласно проекту постановления, все иностранцы при въезде в Украину будут обязаны покупать медстраховку.

http://delo.ua/dengi/strahovanie/inostrancev-pri-vezde-v-ukrainu-pokupat-medstrahovku-143951/

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“КоммерсантЪ-Украина» в статье «Shell не хватает размаха” пишет: Shell настаивает на необходимости изменений правил добычи сланцевого газа в Украине. Вчера в компании заявили, что намерены инвестировать в этот сегмент тогда, когда будет предлагаться большая территория под разработку, продлен срок лицензий и введены налоговые льготы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1486458

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“КоммерсантЪ-Украина» публикует материал «Троллейбус переходит границу». Южный машиностроительный завод создает СП по производству троллейбусов с российской "Тролзой". Компании рассчитывают на заказы украинских городов, принимающих чемпионат Евро-2012 ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1486445

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“Экономические известия” помещают статью “Господдержка спасает чужой автопром”. Мировой финансовый кризис по-разному определил судьбу отечественного и западного автопроизводителя.

http://markets.eizvestia.com/full/gospodderzhka-spasaet-chuzhoj-avtoprom

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“Газета по-киевски” в публикации “День независимости отпразднуют экономно” пишет: В этом году на праздновании 19-ой годовщины Независимости Украины не будет ни фейерверков, ни парадов...

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/18/052528.html

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Российские СМИ

"Известия" публикуют статью. "Большой бизнес на деревне". В понедельник президент России Дмитрий Медведев встретился с представителями крупного бизнеса и предложил им заняться восстановлением сгоревших деревень. "С учетом масштаба бедствия", - объяснил президент. Оказалось, что олигархи уже взяли шефство над погорельцами и готовы помогать государству в дальнейшем в меру своей социальной ответственности.

http://www.izvestia.ru/economic/article3145068/

(УНИАН)