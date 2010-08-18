10 вертолетов оборудуют для тушения пожаров

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерству агропромышленной политики и Министерству обороны оснастить 10 вертолетов необходимым оборудованием для тушения пожаров.

Клюев даТакое поручение А.КЛЮЕВ дал сегодня на заседании правительства, отметив, что пожарная ситуация в Украине остается опасной.

«Местная и центральная власти в любом случае не должны расслабляться, поскольку ситуация остается сложной. Необходимо удержать дисциплину и в дальнейшем действовать так же эффективно, принимать быстрые и правильные решения», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также поручил Министерству финансов, МЧС, Минэкономики, Минпромполитики на следующее заседание правительства внести предложения относительно утилизации огнеопасных материалов, которые используются или образуются во время технологических процессов на промышленных предприятиях. «Мы не должны допустить повторения случая (речь идет о пожаре), который произошел 13 августа на Шосткинском казенном заводе «Зирка», - сказал он.

А.КЛЮЕВ также напомнил МЧС, Минфину, Харьковской облгосадминистрации о необходимости ускорения реализации мер, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории воинской части А0829 в Лозовой Харьковской области.

«Минтранссвязи, «Укрзализнице» обеспечить готовность к использованию пожарных поездов для их возможного привлечения к тушению лесных и торфяных пожаров», - сказал первый вице-премьер.

Кроме того, первый вице-премьер поручил Госкомлесхозу оценить ущерб от пожаров, нанесенный лесному хозяйству, а также обеспечить восстановление лесов.

А.КЛЮЕВ также считает целесообразным отметить государственными знаками отличия и наградами самых активных участников тушения пожаров.