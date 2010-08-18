АНОНС на 18 августа

- Президент Украины Виктор Янукович посетит Сорочинскую Ярмарку (Полтавская обл.с. Большие Сорочинцы).





- Заседание Кабинета Министров Украины.





- Пресс-конференция на тему: "Торговая недвижимость и ритейл вышли из кризиса. Куда дальше?".



- В Антимонопольном комитете Украины основные игроки рынка зерна обсудят вопросы недопущения повышения цен на услуги по хранению зерна. В мероприятии, которое состоится под руководством председателя Комитета Алексея Костусева, примут участие представители Министерства аграрной политики, Министерства экономики, Государственной инспекции контроля за ценами, Украинской зерновой ассоциации, Украинской аграрной конфедерации и зернотрейдеры.





11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная созданию совместного предприятия компаниями «Ашманов и партнеры» (Москва) и инвестиционной группой «Интернет Инвест» (Киев). Тема: “Выход на украинский рынок компании «Ашманов и партнеры» и перспективы сотрудничества с одной из ведущих украинских инвестиционных групп в сфере Интернет”. Вопросы: Тенденции развития рынка интернет-маркетинга; Текущее состояние украинского рынка услуг по продвижению бизнесов в интернете; Перспективы развития УАнета как среды взаимодействия между бизнесом и потребителем. Инвестиционная группа Интернет Инвест (Internet Invest Group) является одной из крупнейших в Украине в сфере Интернет и высоких технологий. Холдинг объединяет проекты, каждый из которых является признанным лидером в своей области. Компания «Ашманов и партнеры» (http://www.ashmanov.com) основана в 2001 году и является одним из лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Участники: президент группы компаний «Интернет Инвест» и заместитель председателя правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Ольшанский; генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.





- Пресс-конференция исполнительного директора по экономическим вопросам Национального банка Украины Игоря Шумило на тему: «Макроэкономические показатели Украины за полугодие: выход из кризиса, или его углубление?».





В с.Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области в рамках Национальной Сорочинской ярмарки состоится пресс-конференция, посвященная установлению двух рекордов Украине. Состоится приготовление рекордного 1000 литрового борща в казацком чане, который специально изготовила для этого события ТМ «Запорожский самовар» г.Запорожье, Славянская горгосадминистрация Донецкой области и предприниматели города изготовили к этому борщу керамическую тарелку емкостью 1000 литров. ТМ «Украинская сдоба» г.Бердянск презентует 100 килограммовую пампушку с чесноком. Во время благотворительной раздачи 4500 порций борща с пампушками планируется 5 часовая концертная программа при участии Киевского Национального Университета Культуры и Искусств во главе с ректором Михаилом Поплавским. Организаторы - ТМ «Фестиваль борща», Национальный проект Книги Рекордов Украины (пресс-центр Национальной Сорочинской ярмарки (село и В.Сорочинцы Миргородского района Полтавской области). Нужна аккредитация. Телефоны: 38 050 708 55 88, факс: 06262 3 55 76 с 10-00 до 15-00, e-mail: kancler-gst@ua.fm, kancler-gst@mail.ru до 15-00 17 августа.