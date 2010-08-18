В Московской области осталось потушить 9 пожаров

Площадь лесных и торфяных пожаров в Московской области за прошедшие сутки удалось сократить более чем в 2 раза, сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе подмосковного управления МЧС, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

"За сутки ликвидировано 11 очагов пожаров на площади 30,3 га. По состоянию на 07:00 мск, идет тушение девяти очагов природных пожаров на общей площади 13,4 га, пять из них - торфяные на площади 2,5 га и четыре - лесные площадью 10,9 га", - сказал представитель подмосковного МЧС.

Он отметил, что "угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет". В тушении возникающих лесоторфяных пожаров задействованы почти 14 тыс человек и 2,2 тыс единиц техники.

Накануне вновь активно применялась авиация, которая сбросила на очаги пожаров 206 тонн огнегасящей жидкости. "Проводилась и авиаразведка, новых очагов пожаров не обнаружено", - подчеркнули в подмосковном управлении МЧС.

В течение дня также использовалась тяжелая инженерная техника Министерства обороны для расчистки трассы и прокладки трубопроводов и минерализованных полос. Для подачи воды на участки тушения природных пожаров в Егорьевском, Щатурском, Луховицком и Коломенском районах использовался водоподающий трубопровод. В целом за сутки в лесные массивы и мелиорационные каналы подано более 26 тыс кубометров воды.

Ранее начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов сообщил, что на сегодняшний день созданы условия для отмены режима чрезвычайной ситуации в Московской области и Мордовии.