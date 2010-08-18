Главное на 18 августа (день)

Хроника дня

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Актуально

10 вертолетов оборудуют для тушения пожаров

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерству агропромышленной политики и Министерству обороны оснастить 10 вертолетов необходимым оборудованием для тушения пожаров.

Клюев даТакое поручение А.КЛЮЕВ дал сегодня на заседании правительства, отметив, что пожарная ситуация в Украине остается опасной.

«Местная и центральная власти в любом случае не должны расслабляться, поскольку ситуация остается сложной. Необходимо удержать дисциплину и в дальнейшем действовать так же эффективно, принимать быстрые и правильные решения», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также поручил Министерству финансов, МЧС, Минэкономики, Минпромполитики на следующее заседание правительства внести предложения относительно утилизации огнеопасных материалов, которые используются или образуются во время технологических процессов на промышленных предприятиях. «Мы не должны допустить повторения случая (речь идет о пожаре), который произошел 13 августа на Шосткинском казенном заводе «Зирка», - сказал он.

А.КЛЮЕВ также напомнил МЧС, Минфину, Харьковской облгосадминистрации о необходимости ускорения реализации мер, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории воинской части А0829 в Лозовой Харьковской области.

«Минтранссвязи, «Укрзализнице» обеспечить готовность к использованию пожарных поездов для их возможного привлечения к тушению лесных и торфяных пожаров», - сказал первый вице-премьер.

Кроме того, первый вице-премьер поручил Госкомлесхозу оценить ущерб от пожаров, нанесенный лесному хозяйству, а также обеспечить восстановление лесов.

А.КЛЮЕВ также считает целесообразным отметить государственными знаками отличия и наградами самых активных участников тушения пожаров.

Соцполитика

Клюев поручил выделить 800 млн. грн. шахтерам на зарплату

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов Украины выделить 800 млн. грн. для выплаты зарплат шахтерам к профессиональному празднику.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Средства поручено выделить до 20 августа.

«Мы должны достойно встретить День шахтера, обеспечить ритмичное и полное финансирование отрасли, для чего поручаю Минфину обеспечить до 20 августа направление бюджетных средств в объеме 800 млн. грн. для расчетов по зарплате с шахтерами», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также поручил Минуглепрому обеспечить выплату зарплат работникам отрасли в полном объеме.

День шахтера в Украине празднуют в последнее воскресенье августа.

Янукович отказался комментировать повышение цен на газ для населения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воздержался от комментариев относительно решения о повышении цен на газ для населения.

Во время брифинга на Сорочинской ярмарке журналист телеканала СТБ пыталась задать Президенту вопрос относительно его позиции в ситуации с повышением цен на газ для населения в Украине.

В то же время, как было подчеркнуто, время для проведения встречи с прессой уже исчерпано и В.ЯНУКОВИЧ, не ответив на вопрос, покинул помещение пресс-центра, чтобы принять участие в дальнейших мероприятиях в рамках проведения Сорочинской ярмарки.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

Экономика

НБУ ожидает рост ВВП по итога года не менее 4%

Национальный банк Украины ожидает по итогам 2010 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне не менее 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО.

«Не меньше 4% этот рост будет», – сказал он.

По словам И.ШУМИЛО, существующая динамика ВВП за первое полугодие текущего года, а также показатель индекса производства базовых отраслей дают основания утверждать, что по итогам текущего года показатель роста ВВП превысит запланированные правительством 3,7%.

«С учетом результатов января-июля, индекс производства базовых отраслей составил 6,5%, это январь-июль к январю-июлю 2009 года, – сообщил И.ШУМИЛО. – По нашим оценкам, рост ВВП за первое полугодие к первому полугодию 2009 года составил около 5,5%».

Также И.ШУМИЛО сообщил, что по оценкам Нацбанка рост ВВП в июле текущего года к июлю 2009 года составил 2,5%.

Товарооборот Украины и России вырос почти в два раза - Ельченко

Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО отмечает, что в этом году объем товарооборота между двумя странами вырос почти в два раза.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» (№ 151 от 18 августа).

Посол отметил, что на сегодняшний день уже есть конкретные результаты сотрудничества двух стран в сфере экономики.

«Наиболее существенным среди них является значительный рост товарооборота между нашими странами - практически вдвое по сравнению с показателями прошлого года. Общий товарооборот за шесть месяцев текущего года составляет 15 млрд. 146 млн. долларов»,- сказал В.EЛЬЧЕНКО.

Он убежден, что в России укрепляется понимание того, что Украина - нормальное европейское государство с серьезным потенциалом, но также и со своими интересами, которые могут не всегда и не во всем совпадать с российскими интересами.

Но в то же время, считает В.ЕЛЬЧЕНКО, Украина готова быть одним из наиболее важных и надежных международных партнеров России.

«Объединение украинского и российского потенциалов на равноправной и взаимовыгодной основе в таких отраслях как авиастроение, космическая сфера, нанотехнологии, энергетика, машиностроение, сельское хозяйство и многих других будет способствовать быстрее и эффективнее решать общие для Украины и России задачи модернизации. А это, в свою очередь, поможет нашим странам занять и удерживать лидирующие позиции в мировом распределении труда», - добавил посол.

Агро

Украина будет с хлебом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в Украине не будет дефицита хлеба, но не исключает его незначительного подорожания в интересах сельхозпроизводителей.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам во время посещения Сорочинской ярмарки.

Президент заметил, что несмотря на сложные погодные условия, в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на уровне около 40 млн. тонн, в частности из них около 17 млн. тонн - продовольственной пшеницы.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что средняя годовая потребность Украины в продовольственной пшенице составляет около 6 млн. тонн.

«Мы поставили задачу закупить в государственный резерв около 1 млн. тонн продовольственной пшеницы. На сегодня уже закуплено около 800 тыс. И 1,5 млн. тонн будет закуплено в региональные фонды», - сообщил глава государства.

Поэтому, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «говорить о том, что Украина будет без хлеба никаких оснований нет». «Хлеб у нас будет», - уверен Президент.

Говоря о ценовой политике в этой сфере, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в этом году руководство государства пытается действовать так, чтобы товаропроизводитель, хлебороб уверенно мог заработать и обеспечить себе финансовые средства на следующий год.

«Я могу сказать уверенно, что такой цели мы уже достигли», - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что с учетом внутренней и мировой ситуации на рынке зерновых сегодня актуальными задачами для власти является обеспечение государство хлебом, а также выгодно заработать на внешних рынках.

«Когда будут его (зерно – УНИАН) продавать владельцы, а владельцами являются сельскохозяйственные предприятия – им виднее. Мы никому мешать не будем», - сказал глава государства.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что на сегодня также нет оснований считать, что произойдет значительное повышение цен на хлеб.

«Я скажу так: относительная стабильность, ценовая, на хлебном рынке будет. Возможно, будет небольшое подорожание. Но мы будем работы все для того, чтобы этого не произошло, потому, что у нас есть государственный резерв, за счет которого мы будем делать интервенции на внутренний потребительский рынок», - заявил Президент.

ЖКХ

Клюев предупредил губернаторов об ответственности за подготовку к отопительному сезону

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ предупредил о персональной ответственности руководителей областей за подготовку к отопительному периоду предприятий, учреждений и жилого фонда.

Об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он обратил особое внимание на необходимость погашения задолженности за потребленный газ в областях.

А.КЛЮЕВ отметил, что наибольшие задолженности в Киеве, Севастополе, Донецкой и Житомирской областях.

«Предупреждаю руководителей о персональной ответственности за своевременную подготовку всех объектов (к отопительному сезону)", - сказал он.

А.КЛЮЕВ также отметил необходимость своевременной оплаты за потребленный уголь.

Финансы

Курс доллара в банках остается прежним – 7,88/7,91 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 17 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках без изменений со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,15 грн./евро, по продаже – в пределах 10,15-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 августа, незначительно изменился и сегодня составляет 0,2510/0,2591 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня незначительно понизился и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,17-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы почти не изменился по сравнению с 17 августа и сегодня составляет 0,2513/0,2593 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,89, к евро – 10,14654, к российскому рублю – 0,2591.

Столица

Киев погасит долги перед "Киевэнерго" до 6 сентября

Киев планирует до 6 сентября этого года погасить задолженность по компенсации разницы тарифов на тепловую энергию перед АК «Киевэнерго» путем привлечения банковских кредитов в объеме 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

По его словам, сейчас проходит согласование с Министерством финансов схемы привлечения кредитов.

«В результате мы выпустим необходимое количество векселей на эту сумму. Сейчас мы проводим консультации с коммерческими банками, с Национальным банком консультации уже проведены. В конечном итоге это даст возможность городу получить дешевые заемные ресурсы, которые позволят выполнить необходимые обязательства перед газопоставляющими организациями. По нашим планам, все мы должны завершить до 6 сентября», – сказал А.ПОПОВ.

При этом он подчеркнул, что до этого времени планируется не только привлечь средства, но и погасить долг. «До 6 сентября мы планируем провести даже операции, связанные с оплатой разницы тарифов «Киевэнерго», – сказал А.ПОПОВ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе «Киевэнерго», по состоянию на 1 июля т.г. долг КГГА перед компанией по компенсации разницы в тарифах составлял 2 млрд. 98 млн. грн. При этом задолженность компании перед газоснабжающими организациями на сегодняшний день составляет 1 млрд. 970 млн. грн.