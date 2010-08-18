Минэкономики будет реорганизовано

В ближайшее время в Министерстве экономики планируется провести реорганизацию и перевести внешнеторговый блок в подчинение Министерству иностранных дел.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Собеседник агентства уточнил, что в подчинение МИДа планируется передать направления, которыми сегодня в Минэкономики занимаются заместители министра Валерий ПЯТНИЦКИЙ, Валерий МУНТИЯН и Василий МАРМАЗОВ.

«Фактически это будет реорганизация с целью экономизации внешней политики, о необходимости которой не раз заявлял Президент Украины. Этот вопрос обсуждается уже давно. Сейчас все ждут возвращения из отпуска премьер-министра, после чего и может быть принято окончательное решение», – сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что по имеющейся у него информации, Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает идею такой реорганизации Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу.