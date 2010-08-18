Главное на 18 августа (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины ожидает в 2010 годуинфляцию на уровне не более 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%.

Об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО.

«Есть все основания для того, чтобы удержать инфляцию в этом году на уровне 10-12%, базовую инфляцию – 8-10%. И на этой основе создавать фундамент, с учетом административного повышения цен в следующем году, выхода в среднесрочной перспективе на инфляцию 5-7%, а в дальнейшем - 5%», - сказал И.ШУМИЛО.

При этом относительно показателя инфляции в августе он сообщил, что основное влияние на него будет оказывать повышение цен на газ для населения, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Наша оценка инфляции на август оптимистическая – нуль, пессимистическая – около 1%», - сказал И.ШУМИЛО.

Украинские банки в январе-июле текущего года сократили чистый убыток, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 53% - до 8,62 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократились на 7,2% и составили 78,4 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 15,4% и составили 87 млрд. грн», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, процентные расходы в структуре расходов составляют 42,37%, а отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, - 32,85%.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины приняла решение исключить информацию о шести кредитных союзах из Государственного регистра финансовых учреждений и аннулировать их свидетельства о регистрации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госфинуслуг.

Как сообщается, в частности, в связи с отсутствием по заявленному адресу были исключены КС «Поступ-Кредит» (г. Киев), КС "Рост" г. (Киев), КС "НОВОРАДА” (г. Киев), "Кредитно-депозитный союз” (г. Киев), а также КС "Галиция кредит” (Львов).

Также Госфинуслуг приняла решение исключить информацию о кредитном учреждении ООО «Финансовая компания «БТА ЕКСПРЕСС» (г. Киев) и его отдельных подразделениях из госреестра и аннулировать свидетельство о регистрации в связи с отсутствием по предъявленному местонахождению.

Кроме этого, в связи с исключением информации о КС «Морской кредитный союз» (г. Одесса) и КС «Финансовая перспектива» (г. Одесса) из госреестра и аннулировании свидетельства о регистрации учреждений, Госфинуслуг приняла решение об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета и лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме вкладов членов кредитного союза на депозитные счета.

Также Госфинуслуг приняла решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета КС «Кредитный альянс» (г. Николаев) в связи с исключением информации о кредитном союзе из госреестра и аннулировании свидетельства о регистрации.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8905/7,8920 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8907/7,8912 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8902/7,8918 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2597/0,2599 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль практически не изменился и составил 30,4069 рубля за доллар (-0,0018).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2833/1,2835 долл./евро, а к 14:50 выросли до 1,2881/1,2883 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1265/10,1310 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1550/10,1590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1625/10,1675 грн./евро.

Новости ТЭК

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-июле 2010 года сократилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 17,295 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит нефти в страны Европы в январе-июле т.г. составил 11,874 млн. тонн, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-июле т.г. филиал ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортовал 12,075 млн. тонн нефти, что на 18,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано 5,220 млн. тонн нефти, что на 34,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-июле т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 68,7%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 31,3%.

В Украине уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июле 2010 года увеличился на 1,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 84,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что на протяжении января-июля т.г. предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 27 млрд. 815,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 37 млрд. 237,9 млн. грн., за который оплачено 31 млрд. 599,8 млн. грн.

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июле т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 36,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 15 млрд. 324,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-июле т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 20 млрд. 901,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 19 млрд. 101,1 млн. грн.

Сельское хозяйство

Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии».

Текст документа опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.

Другие темы

В ближайшее время в Министерстве экономики планируется провести реорганизацию и перевести внешнеторговый блок в подчинение Министерству иностранных дел.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Собеседник агентства уточнил, что в подчинение МИДа планируется передать направления, которыми сегодня в Минэкономики занимаются заместители министра Валерий ПЯТНИЦКИЙ, Валерий МУНТИЯН и Василий МАРМАЗОВ.

«Фактически это будет реорганизация с целью экономизации внешней политики, о необходимости которой не раз заявлял Президент Украины. Этот вопрос обсуждается уже давно. Сейчас все ждут возвращения из отпуска премьер-министра, после чего и может быть принято окончательное решение», – сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что по имеющейся у него информации, Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает идею такой реорганизации Минэкономики.

(УНИАН)