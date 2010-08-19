Анонс на 19 августа

Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

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Состоится заседание коллегии Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Украины в І полугодии 2010 года» под председательством министра Юрия Хиврича.

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В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание по поводу взымания Донецкой, Одесской и Приднепровской железными дорогами комиссионного сбора с потребителей за услуги оформления и взовращения проездных билетов. Заседание пройдет под руководством председателя АМК Алексея Костусева.

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Состоится круглый стол на тему: «Частный вагон - партнер или конкурент железной дороги на рынке перевозок» при участии представителей Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци», Минуглепрома, ПГК Украина, грузоотправителей и операторов.

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Пресс-конференция президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко на тему: "Зерновой рынок Украины: проблемы и пути решения".

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная оглашению результатов Рейтинга ТОП-100 влиятельных людей Украины 2010-го. В номере от 20 августа журнал Корреспондент в рамках ежегодного проекта ТОП-100 назовет имена ста самых влиятельных людей Украины. Рейтинг – это выбор редакции журнала, основанный на мнениях экспертов в различных областях. Участники: Виталий Сыч, главный редактор журнала Корреспондент; Анна Мороз, заместитель головного редактора журнала Корреспондент; Андрей Смирнов, — редактор отдела Страна журнала Корреспондент; Олександр Пасховер, — обозреватель журнала Корреспондент (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 496-45-63, 8(067) 424 26 40, goncharova@kpmedia.ua до 11-00 19 августа.

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Состоится итоговая пресс-конференция по результатам всеукраинского слушания проекта Налогового кодекса Украины с представителями предприятий - крупных налогоплательщиков, представляющих ключевые отрасли экономики. Участники: Федор Ярошенко, министр финансов; Александр Папаика, председатель ГНА Украины; народные депутаты Украины, ученые.

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Состоится пресс-конференция о состоянии и перспективах внешнеторговой деятельности Украины при участии зам. министра экономики Украины Валерия Мунтияна.

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При участии и.о. председателя КГГА Александра Попова состоится вручение ключей и торжественное открытие жилого дома, реконструированного по программе «Доступное жилье».

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Прямая линия генерального директора Аграрного Фонда Украины Александра Маренца и читателей «АиФ». Основные темы прямой линии: Каковы прогнозы на урожай нынешнего года? За счет чего будет формироваться зерновой резерв АФ этого года и какие его объемы запланированы? Как Аграрный фонд собирается обеспечивать стабильность цен на хлеб?

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17-30 в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Экспертное мнение» на тему: «Брендинг городов и регионов Украины как стратегия привлечения туристов и инвесторов». Участие в дискуссии примут эксперты в отрасли маркетинга территорий и брендинга городов, региональные представители местного самоуправления, ученые, которые рассмотрят проблему маркетинга территории и его наиболее актуальные задачи для украинских городов, обсудят особенности различных отраслей регионального маркетинга - инвестиционного, туристического и маркетинга привлечения жителей, и предложат необходимые первоочередные меры в этой сфере. Организаторы: информационное агентство УНИАН и Международная гуманитарная академия. Координатор дискуссионного клуба «Экспертное мнение» - президент Международной гуманитарной академии, к.полит.н Михаил Газизов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-506-94-30; expdumka@gmail.com. Регистрация на месте за редакционными удостоверениями. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении в качестве медиа-экспертов. Будет происходить on-line трансляция мероприятия на сайте www.unian.net

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(УНИАН)