ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 августа

Украинские СМИ

Издание «Экономические известия» в публикации ««Нефтегаз» настигли старые долги пишет – скандал двенадцатилетней давности может подорвать репутацию компании перед кредиторами. Правительству и юристам «Нефтегаза» добавляют работы разбирательства, которые связаны с долгами, сформированными до официального создания госхолдинга в феврале 1998 г. его предшественником — АО «Укргазпром». В итоге из-за судебных перипетий НАК рискует лишиться части активов, привлекательных для «Газпрома»...

http://markets.eizvestia.com/full/neftegaz-nastigli-starye-dolgi

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Хрупкая надежда» пишет – Статистическая наука создает предпосылки для оптимизма металлургов. Украинский рынок металлопроката медленно восстанавливается, однако высокие темпы роста потребления объясняются низкой базой сравнения…

http://markets.eizvestia.com/full/hrupkaya-nadezhda

* * *

«Газета по-киевски» в своей публикации пишет - мобильный телефон пропавшего главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Климентьева нашли в лодке, которая плавала по Печенежскому водохранилищу. Как сообщает ГУ МВД в Харьковской области, телефон обнаружили люди, отдыхавшие на берегу водохранилища. Сейчас при участии работников милиции, кинологов, водолазов проводится обследование прилегающей территории, где была найдена лодка с мобильным телефоном…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/19/043545.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Райсовет: депутатский минимум» пишет - партии не зря уделяют так много внимания выборам в столичные райсоветы: в них депутаты районного масштаба также учатся зарабатывать на бюджетных откатах и приватизации…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/19/041402.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Как делают дороги для президента» пишет -

не виданными для Украины темпами, с привлечением целой армады современной техники под Киевом заканчивают строить на совесть, по самой современной технологии две, дороги. Первая – на Вышгород (по ней ездит президент), вторая – на Конча-Заспу (где ездят премьер, министры, депутаты). Только на 8 км первой из них потратили столько денег, как на ремонт всех улиц в Киеве за целый год. Чиновники уверяют, что это плановый ремонт, но, скорее, это похоже на строительство «под заказ»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/19/033143.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Шевченковский суд приказал вернуть газ RosUkrEnergo» со ссылкой на российский «Коммерсант» пишет - Шевченковский районный суд Киева подтвердил вердикт Стокгольмского арбитража по иску трейдера RosUkrEnergo и обязал "Нафтогаз Украины" вернуть RUE 12,1 миллиардов кубометров газа. Решение суда было принято еще 13 августа. Согласно ему "Нафтогаз Украины" обязан вернуть Rosukrenergo 12,1 миллиардов кубометров газа до 1 сентября 2010 или в другой срок, согласованный сторонами. Сейчас этот объем газа стоит около 3 миллиардов долларов.

http://www.segodnya.ua/news/14164536.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «МВФ и рекапитализированные банки Украины. Кто прав?» пишет - Международный валютный фонд рекомендовал украинскому правительству разобраться с рекапитализированными банками: Укргазбанк, Родовидбанк и банк «Киев». МВФ предлагает привлечь международных советников и определиться правительству как поступить с этими банками - провести реструктуризацию с целью последующей продажи или свернуть их деятельность с максимальным возмещением затрат, которые понесло государство в процессе их рекапитализиации. Трудно сказать, какие рекомендации дадут правительству международные специалисты, но одно ясно: будущее этих банков неопределенно…

http://economics.unian.net/rus/detail/56413

***

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Назад в СССР» пишет - Россия может вернуться к советской практике импорта значительного количества зерна. 5 млн. тонн и более - такой объем зарубежных закупок обсуждают сейчас чиновники. Но окончательного решения пока не принято…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243947/nazad_v_sssr

* * *

Издание «Известия» в публикации «Битва без урожая» пишет - испепеляющая жара отступила. Пришло время подсчитывать потери. Минсельхоз рассчитал ущерб от гибели сельхозкультур и разослал в госбанки реестр пострадавших от засухи хозяйств. По результатам первых экспертиз регионы, где был объявлен режим ЧС, недосчитаются минимум 30 млрд рублей. От эмбарго на экспорт зерна бюджет, по разным оценкам, недополучит от $3 до 6 млрд. Аграрии, в надежде на большой урожай набравшие кредитов, не смогут по ним расплачиваться. Россия же потеряет свое четвертое место среди экспортеров зерна. Пусть и на время. К тому же начала расти инфляция…

http://www.izvestia.ru/economic/article3145140/

(УНИАН)