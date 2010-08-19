19 августа состоится скайп-чат по ситуации в Музее в Пирогово

Сегодня, 19 августа, в 14:00 состоится скайп-чат с Олесей Островской, руководителем проектов направления «Культурное достояние» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Цель скайп-чата - рассказать об инициативах Фонда Ахметова в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины (Пирогово), учитывая недавний ряд публикаций о состоянии Музея.

Будет освещена позиция и планы фонда по развитию музейного дела в Украине в целом и стратегического планирования для Музея в Пирогово в частности. Руководитель проектов Фонда Олеся Островская ответит на вопросы о текущем состоянии дел с точки зрения основного донора Музея, а также о планах дальнейшей реставрации в Музее.



Напоминаем, что фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2008 года поддерживает проект «Восстановление музея в Пирогово», направленный на развитие инфраструктуры и реставрацию отдельных экспонатов Музея. Бюджет проекта составляет 15 млн. гривен.

В течение 2008-2010 годов было израсходовано около 5 млн. грн. На эти деньги был осуществлен ремонт электро-и водо-коммуникаций, экскурсионных дорог, восстановлено около 2000 кв. м. кровель этнографических экспонатов (дома, амбары, школа), отреставрированы мельницы из сел Ольшана, Нурово, Сасиновка, Кононовка и Боровица (в частности, ветряки входной группы). Также за время сотрудничества ради безопасности экспонатов Музей получил пожарные машины, которых до этого времени в его распоряжении не было.

В июле 2010 года, ввиду необходимости внедрения современных подходов к музейному делу, работы с посетителями, использование международного опыта музейного менеджмента фонд Рината Ахметова пригласил специалиста по музейному делу Линду Норрис (США) проанализировать существующее положение дел в Музее и разработать основы стратегического плана развития. Работа над планом закончится в октябре этого года.