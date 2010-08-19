Главное на 19 августа (день)

В июле т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в июле замедлился до 1,4% в годовом исчислении по сравнению с показателем за июнь на уровне 5,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В Нацбанке отмечают, что охлаждение экономической активности наблюдается уже третий месяц подряд.

Как сообщает НБУ, замедление экономического роста произошло как под влиянием дальнейшего ухудшения внешнеэкономических условий, так и отрицательной динамики растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий. Стабильный вклад в прирост ИПБО вносят отрасли, направленные на обеспечение внутреннего потребительского спроса.

Также сообщается, что продолжающееся снижение цен на металлы на мировых рынках обусловило падение металлургического производства (-6,5% в годовом исчислении) и

замедление роста добычи железных руд (4,8% в июле по сравнению с 17,1% в июне). Рост промышленного производства замедлился до 6,4% в годовом исчислении.

Основной причиной падения сельскохозяйственного производства (-0,6% за 7 месяцев), по информации НБУ, выступали неблагоприятные погодные условия, которые привели к снижению урожайности зерновых. По состоянию на 1 августа 2010 года собрано 23,1 млн. т зерновых культур по сравнению с 26,5 млн. т на 1 августа 2009 года, снижение производства растениеводства за 7 месяцев 2010 года составило 5,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кроме того отмечается, что дополнительным фактором снижения объемов производства сельского хозяйства выступала статистическая база сравнение прошлого года - рост производства в 2009 году ускорился с 2,6% за 6 месяцев до 3,8% за 7 месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Нацбанке сообщили, что под влиянием улучшения ожиданий населения происходит дальнейший рост внутреннего спроса. Так, рост оборота розничной торговли за 7 месяцев составил 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и 12,8% в июле в годовом исчислении.

Улучшение потребительских настроений в условиях увеличения капитальных расходов бюджета способствует улучшению показателей строительной отрасли - падение замедлилось с 19,3% за 6 месяцев до 16,7% за 7 месяцев и 4,8% в июле.

Кабинет министров Украины утвердил план неотложных мер по погашению задолженности по заработной плате.

Соответствующее распоряжение от 11 августа 2010 г. №1609-р размещено на официальном сайте парламента.

Согласно правительственному распоряжению, данный план мер был утвержден во исполнение указов Президента относительно погашения задолженности по зарплате.

В частности, Кабмин обязал министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АР Крым, областные Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации ежемесячно до 20 числа проводить заседания временных комиссий по вопросам погашения задолженности по зарплатам, пенсиям, стипендиям, другим социальным выплатам и заслушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений и организаций о принятых мерах для погашения задолженности по зарплатам.

До 20 сентября органы исполнительной власти обязаны провести на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности, имеющих долги по заработным планам, анализ расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата, легкового автотранспорта, благотворительности и других расходов непроизводственного характера, а также сократить такие расходы в пользу погашения долгов по зарплатам и изменить в связи с этим финпланы предприятий на 2010 год. Кроме того, будет проведен анализ деятельности неактивных предприятий и предприятий в состоянии банкротства, на которых задолженность по зарплатам носит долговременный характер.

Кабмин также распорядился в августе-декабре т.г. погасить задолженность по заработным платам работников предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления министерств и других органов исполнительной власти в сумме не менее 3,8% ежемесячно, в декабре – не менее 5% задолженности на 1 июня 2010 г.

Кроме того, до 1 сентября Министерству экономики должны быть поданы предложения относительно исключения из списка объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, предприятий, которые имеют долговременную задолженность по зарплатам. До 1 октября 2010 г. на рассмотрение Кабмина должен быть представлен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О списке объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

Также на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности 1 сентября, 1 ноября и 20 декабря т.г. будет проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности и приняты меры для улучшения расчетов между предприятиями и бюджетами всех уровней. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возможности реализации имущества и земельных участков предприятий, имеющих задолженность по зарплатам, которые не используются в производственном процессе, и приняты меры по их реализации и перечислении средств от этого на погашение задолженности по заработной плате.

Правительство также обязало Министерство труда и социальной политики подавать информацию о задолженности по зарплатам в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Государственную налоговую администрацию и Государственное казначейство для принятия ими мер согласно законодательству.

Украина рассчитывает получить от Китая 8 млрд. долларов кредитов.

Об этом в интервью газете “День” (№ 148 от 19 августа) заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Юрий КОСТЕНКО, говоря об ожидаемых украинской стороной результатах государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в КНР 2-5 сентября.

“Да, мы рассчитываем на китайские кредиты. Сегодня наработанный сторонами кредитный портфель составляет около восьми миллиардов долларов США. Переговоры по некоторым направлениям ведутся уже не первый год. Китайская сторона готова к значительным инвестициям в украинскую экономику. Конечно, при определенных условиях. И главным из них является гарантия политической, а, следовательно, и экономической стабильности в нашем государстве”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

В то же время он отметил, что в “Пекине с трудом понимают украинские недавние реалии, когда для социально значимого проекта, который прорабатывался и украинской, и китайской сторонами немало месяцев, правительство было готово предоставить государственные гарантии, а другая ветвь власти своим указом их отменяла”. “Следствие: кредитно-инвестиционная работа во всех направлениях замирает почти на полгода”, - констатировал посол.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-июле текущего года увеличилось на 10,4%, или 10,129 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 107,598 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 11,9%, или 4,584 млрд. кВт/ч, – до 42,985 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 6,9%, или 3,269 млрд. кВт/ч, – до 50,769 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,6%, или 397,9 млн. кВт/ч, – до 4,542 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-июле т.г. нарастили выработку электроэнергии на 25,3%, или 1,875 млрд. кВт/ч, – до 9,297 млрд. кВт/ч.

В июле т.г. производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 5,8%, или 785 млн. кВт/ч, по сравнению с июлем 2009 года – до 14,286 млрд. кВт/ч.

Украина в январе-июле 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 27,9%, или 507,2 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,323 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 76,2% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился более чем в 2 раза – до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию – на 76,2%, до 256,6 млн. кВт/ч, в Румынию – вырос 2,1 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-июле т.г. поставило в Беларусь 1,770 млрд. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-июле 2009 г. поставки в эту страну составляли 191,6 млн. кВт/ч.

Польша в январе-июне т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

В июле на экспорт передано всего 216,4 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 46,5% меньше, чем в июле 2009 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила изменения к Порядку проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на своем заседании.

Изменениями в документ, в частности, предусмотрен отказ от формульного принципа формирования стартовых цен на лоты. Теперь стартовая цена будет формироваться исходя из предложений самих участников, которые будут фиксироваться при подаче заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия при определении стартовой цены будет ориентироваться на максимальную цену, предложенную потенциальными участниками торгов.

Кроме того, изменениями предусмотрена возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг НЭК «Укрэнерго» по доступу к сечению. В данном случае освободившиеся объемы будут выставляться на ежемесячные аукционы. При этом отказ от услуг оператора не освобождает компанию-победителя от выполнения финансовых обязательств перед «Укрэнерго», в случае если освободившиеся объемы не были реализованы на ближайшем месячном аукционе. В случае же реализации освободившегося объема по цене ниже оговоренной договором с победителем годового аукциона, последний будет обязан компенсировать оператору разницу стоимости услуг.

Изменения также предусматривают введение формульного принципа определения гарантийного взноса участниками аукциона.

Количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 35%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

При этом количество абонентов Интернета в Украине в 1-м полугодии 2010 года составило 3,092 млн., из них 2,521 млн. - домашние абоненты.

(УНИАН)