Осенью состоится заседание Украинско-Российской комиссии

Осенью этого года планируется провести очередное заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии на уровне Президентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Этой осени планируется проведение очередного заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии на уровне Президентов», - сказал он.

Кроме того, О.ВОЛОШИН сообщил, что 25 августа пройдут политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и России на уровне заместителей министров. Делегацию России возглавит статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий КАРАСИН, украинскую – заместитель министра иностранных дел Руслан ДЕМЧЕНКО.

О.ВОЛОШИН отметил, что в ходе этих консультаций планируется обсудить широкий спектр двусторонних отношений, в частности, практический аспект работы комиссии по демаркации сухопутного участка границы.

«Также будет оценен прогресс в переговорах по таким чувствительным вопросам, как делимитация морского участка границы и модернизация Черноморского флота», - добавил он.