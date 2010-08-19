Площадь пожаров в России за сутки сократилась в половину

В Центральном федеральном округе за минувшие сутки площадь природных пожаров сократилась в 30 раз, сообщает пресс-служба центрального регионального центра МЧС, сообщает k2kapital.

По данным ведомства, сейчас площадь лесных и торфяных пожаров составляет менее 100 га. «За сутки возникло 18 очагов природных пожаров, потушено 32, действующих очагов - 16», – говорится в сообщении МЧС.

Всего на территории России по состоянию на четверг, 19 августа, зафиксированы 313 очагов пожаров, общая площадь которых составляет 11,2 тысячи гектаров. Днем ранее, 18 августа, действовало 410 очагов на общей площади 20,3 тысячи гектаров. С огнем сейчас борются 166 тысяч человек и 26,5 тысяч единиц техники.