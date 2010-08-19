Ущерб от лесных пожаров в России составил 400 млн. долл.

Ущерб от природных пожаров в России составил не менее 400 млн. долл.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей ШОЙГУ.

«Я могу сказать, что затраты на преодоление пожаров, суммируя их со средствами, которые выделены на строительство, и средствами, которые понадобились для дополнительного привлечения ресурсов – топлива и других расходных материалов, – мы идем в пределах 12 млрд. руб. (около 400 млн. долл.)», - сказал С.ШОЙГУ.

По его мнению, к этому надо добавить ущерб от сгоревших лесов. Он отметил, что площадь сгоревших лесов еще надо подсчитать.