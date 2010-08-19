Главное на 19 августа (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Внешней торговлей может заняться МИД

Заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН не исключает перевода внешнеторгового блока Министерства экономики в подчинение Министерству иностранных дел.

В.МУНТИЯН отметил, что такой вариант среди прочих рассматривается в целях экономизации внешней политики.

«Сейчас разрабатывается концепция. Есть разные варианты, в том числе и такой», – сказал замминистра экономики.

При этом он отметил, что и Президент Украины, и премьер-министр, и министр иностранных дел ранее заявляли о необходимости увеличения экономической составляющей во внешней политике Украины.

Финансы

Второй выпуск НДС-облигаций будет проведен после 24 августа

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен после 24 августа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

При этом он не уточнил размер второго выпуска НДС-облигаций: «Точную сумму (второго выпуска – УНИАН) не могу вам сказать…».

Он также не назвал количество предприятий, вошедших во второй список плательщиков НДС, которым налог будет возмещен облигациями.

Банк «Надра» докапитализируют

В сентябре на экспертном заседании правительство рассмотрит вопрос о докапитализации банка «Надра».

Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Мы уже провели экспертно-аналитический совет под руководством премьер-министра. Сейчас делает окончательные шаги Национальный банк…», - сказал он.

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, на сегодня временный администратор банка «Надра» совместно с Нацбанком готовят материалы по реструктуризации задолженностей банка, а также «нарабатывается соглашение по докапитализации банка "Надра".

«Все эти материалы будут рассматриваться на заседании экспертно-аналитического совета. Я думаю, что если в августе мы не рассмотрим, то в сентябре – первая-вторая декада – будут рассматриваться эти публичные решения при участии международных экспертов Всемирного банка, Европейского банка, Международного валютного фонда», - отметил министр.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

Эксперт: В июле было два дефолта по облигациям со спекулятивным рейтингом

В июле произошло два дефолта по выпускам облигаций со спекулятивным кредитным рейтингом.

Как сообщили УНИАН в украинском рейтинговом агентстве "Кредит-Рейтинг", таковы результаты погашения в июле 2010 года облигационных выпусков, имеющих кредитные рейтинги агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", в июле наступили даты погашения шести облигационных выпусков, находившихся в обращении и имевших кредитные рейтинги, общим объемом 0,33 млрд. грн. Выпуски включали три эмиссии целевых облигаций объемом 0,3 млрд. грн., а также три эмиссии процентных облигаций. Из предъявленных к погашению выпусков своевременно не были погашены две эмиссии целевых облигаций объемом 0,26 млрд. грн.

Кредитные рейтинги этих выпусков относились к спекулятивному уровню Национальной рейтинговой шкалы.

По информации кредитного агентства, среди долговых обязательств, по которым в июле объявлен дефолт, облигации ООО "Электротех" (Киев) и ООО "ТИРАС" (Одесса).

Нефть. Газ. Уголь

«Нафтогаз» обжалует решение суда по RosUkrEnergo

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Министерства топлива и энергетики Украины, переданном агентству УНИАН.

«Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО дал поручение НАК «Нафтогаз Украины» подготовить представление относительно апелляционного обжалования постановления Шевченковского районного суда Киева от 13 августа 2010 года по решениям Арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма», – говорится в заявлении.

Долг по зарплате на госшахтах достиг 1 млрд. грн.

На государственных предприятиях угольной промышленности задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) составляет 1 млрд. грн., непосредственно перед работниками – 26,3 млн. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины.

В сообщении указывается, что Министерство угольной промышленности также не рассчиталось с работниками отрасли за июль, недоплачено 1,1 млрд. грн. (с начислениями), в том числе 660,5 млн. грн. – на руки.

На предприятиях, подчиненных Минуглепрому, по состоянию на 19 августа т.г. общая сумма задолженности по зарплате (с начислениями) составляет 995 млн. 56 тыс. грн. Из этой суммы на руки люди не получили 26 млн. 289 тыс. грн.

Согласно сообщению, общая сумма (с начислениями) недоплаченных средств (только за июль) составляет 1 млрд. 144 млн. 796 тыс. грн., из которых на руки работники не получили 660 млн. 557 тыс. грн.

По информации пресс-службы, на действующих угледобывающих предприятиях ситуация выглядит следующим образом: задолженность составляет 952 млн. 928 тыс. грн., в том числе непосредственно перед работниками – 7 млн. 226 тыс. грн.; сумма недоплаченного июльского заработка – 1 млрд. 122 млн. 493 тыс. грн., из которых на руки шахтеры не получили 647 млн. 107 тыс. грн.

На организации шахтостроительного комплекса приходится 27 млн. 652 тыс. грн. долгов, в том числе перед работниками – 13 млн. 124 тыс. грн. К тому же за июль шахтостроители еще не получили 10 млн. 153 тыс. грн., из них «чистыми» – 6 млн. 475 тыс. грн.

Еще 14 млн. 476 тыс. грн. составляет задолженность по шахтам III группы. На руки работники этих предприятий недополучили 5 млн. 939 тыс. грн. К тому же июльской зарплаты не поступило на предприятия на сумму 12 млн. 150 тыс. грн., из которых на руки – 6 млн. 975 тыс. грн.

Предпринимательство

Число лицензированных работ уменьшится в 10 раз

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства рассматривает возможность сокращения количества лицензированных видов работ в 10 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, на протяжении последних лет сфера лицензирования хозяйственной деятельности была искусственно расширена до 2268 позиций за счет лицензирования большого количества видов работ, а не деятельности.

В частности, на сегодняшний день только в медицине насчитывается 165 видов лицензированных работ. Госкомпредпринимательства и Министерство здравоохранения приняли решение радикально сократить их количество, поскольку закон о лицензировании требует указывать в лицензии только вид хозяйственной деятельности, а не вид работы.

Количество работ по землеустройству также будет сокращено. Глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ предложил Госкомзему выдавать лицензии на шесть видов работ, как это записано в законодательстве, а не на 30, как это делается сегодня.

По результатам недавней проверки лицензионной деятельности Госкомзема выяснилось, что некоторые предприниматели месяцами не могут получить лицензию. В связи с этим М.БРОДСКИЙ заявил, что будет обращаться в Генпрокуратуру в связи с коррупционной деятельностью Госкомзема. «Несмотря на сопротивление, с которым сталкивается Госкомпредпринимательства, перечень лицензируемых видов работ будет сокращаться, нравится это кому-то из чиновников или нет», – заверил М.БРОДСКИЙ.

Агро

Украина сможет выйти на внешний рынок со своим сахаром

Украина в следующем году сможет выйти на внешний рынок с отечественным сахаром.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики, об этом сказал министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК во время встречи с представителями сахарной отрасли, где обсуждали перспективы сбора урожая и ситуация на рынке сахара.

По словам министра, учитывая прогнозы по уменьшению объемов производства сахара в России, Украина сможет выйти на внешний рынок.

Говоря о ценах на сахар для населения, Н.ПРИСЯЖНЮК заверил, что они не увеличатся.

“Возможно уменьшение цены на этот продукт”, - сказал он.

По данным Минагрополитики, производство сахарной свеклы в Украине в текущем году ожидается на уровне 16,4 млн. тонн, что позволит произвести 2,1 млн. тонн сахара и полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте.