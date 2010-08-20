Сегодняшнее заседание СНБО не состоится

Запланировано на сегодня заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перенесено на более поздний срок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

В то же время собеседник агентства не уточнил причину такого решения.

Как сообщал раньше глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН, анонсируя рабочий график главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА, на сегодня, 20 августа, было запланировано заседание СНБО по вопросам деятельности руководства Министерства обороны и состояния и перспектив развития оборонно-промышленного комплекса государства.

В то же время на сегодня запланировано участие главы военного ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ в прямой правительственной телефонной линии. Перед началом мероприятия - в 13.40 - министр обороны проведет брифинг для представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании СНБО 8 июля Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины раскритиковал деятельность высшего военного руководства государства, в частности, лично министра обороны М.ЕЖЕЛЯ, и поставил задачу на протяжении месяца оптимизировать деятельность Минобороны, разработать и представить на рассмотрение новые документы стратегического планирования в военной сфере, в частности, Концепцию последующего развития Вооруженных сил Украины.