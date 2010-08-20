«Репортеры без границ» обратились к власти Украины

«Репортеры без границ» призывают провести тщательное и прозрачное расследование обстоятельств исчезновения Василия КЛИМЕНТЬЕВА, главного редактора харьковской газеты «Новий стиль», который занимался журналистскими расследованиями.

Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации, переданном УНИАН.

"Репортеры без границ» надеются, что власть уделит надлежащее внимание этому делу, и что В.КЛИМЕНТЬЕВА скоро найдут живым, отмечается в пресс-релизе.

В прошлом месяце «Репортеры без границ» посетили Украину с целью встретиться с журналистами, представителями СМИ, парламентариями и чиновниками и для того, чтобы оценить состояние свободы слова в стране, которое значительно ухудшилось на протяжении последних нескольких месяцев. На пресс-конференции по результатам визита «Репортеры без границ» призвали власть защищать свободу слова более энергично.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, плававшей на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон исчезнувшего журналиста.

Газета «Новий стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.