Янукович держит дело о розыске Климентьева под личным контролем

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ еще раз вызвал Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА для доклада о ходе розыскной работы относительно исчезнувшего редактора харьковской газеты Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент глубоко обеспокоен судьбой журналиста и держит дело под личным контролем.

«Правоохранительные органы Харьковской области и всей Украины должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы найти журналиста. Нужно также обратиться за помощью к правоохранителям соседних с Украиной государств», - отметил Президент, подчеркивая чрезвычайную важность этой розыскной работы.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, плававшей на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон исчезнувшего журналиста.

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