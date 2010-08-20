Медведев заявляет, что ситуация с пожарами в России нормализована

Ситуация с пожарами в Российской Федерации нормализована.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в Ереване на совместной пресс-конференции с Президентом Армении Сержем САРГСЯНОМ.

«Россия уже справилась с этой ситуацией. Я считаю, что ситуация в целом нормализована», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что распорядился отменить режим чрезвычайной ситуации в Нижегородской и Московской областях, а также в Республике Мордовии. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации сохраняется только в Рязанской области в связи со сложной ситуацией с торфяными пожарами.

«Мы справились с этой тяжелой проблемой в условиях беспрецедентной погодной аномалии. Мой долг поблагодарить всех, кто нам помогал», - сказал Президент РФ.

«Ситуация находится под контролем – она практически нормализована и я уверен, что в ближайшее время она будет нормализована полностью. При этом из всего того, что произошло, нужно извлечь самые серьезные уроки», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По информации МЧС РФ, в течение суток возникло 139 очагов. Потушено 164 очага. Продолжают действовать 288 очагов на общей площади 9033,33 га.