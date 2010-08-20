Российская военная база останется в Армении до 2044г.

Россия договорилась с Арменией о продлении пребывания на армянской территории 102-й российской военной базы в городе Гюмри до 2044 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий протокол подписали сегодня в Ереване министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ и министр обороны Армении Сейран ОГАНЯН.

Как сообщил на пресс-конференции после церемония подписания документов президент Армении Серж САРГСЯН, продлен не только срок пребывания российской базы в Армении, но и расширены сферы ее географической и стратегической ответственности.

«Раньше функционирования базы ограничивалось внешними границами бывшего СССР, а теперь это ограничение извлечено из текста соглашения. Российская сторона взяла на себя обязательство по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействия оснащения наших вооруженных сил современными видами вооружениями», - сказал С.САРГСЯН.

Как известно, 102-я Российская военная база расположена в городе Гюмри в 120 километрах к северу от Еревана. На базе находятся 3,5 тыс. военнослужащих.