Главное на 20 августа (день)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 25 августа этого года обеспечить постоянный контроль за состоянием оформления субсидий для оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг.

Как говорится в сообщении президентской пресс-службы, которое обнародовано на сайте главы государства, такое поручение дано в целях "неуклонного обеспечения прав граждан на получение субсидий для оплаты ЖКУ.

В поручении, по сообщению пресс-службы, речь идет о необходимости повышения эффективности разъяснительной работы Кабмина относительно нового упрощенного порядка получения указанных субсидий среди граждан и привлечения к этому СМИ.

Кроме того, руководители регионов, правительства Украины и Крыма «должны обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о порядке начисления и получения жилищных субсидий с привлечением местных общин и ежедневный мониторинг и контроль процесса оформления субсидий».

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил главам правительства и Совета министров АРК, руководству регионов до 1 сентября этого года "оценить возможности своевременного обслуживания дополнительного количества граждан отделами (управлениями) субсидий районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций и исполнительных органов городских и районных советов".

"Также должно быть обеспечено наличие необходимого для своевременного обслуживания граждан количества специалистов по оформлению субсидий, в том числе - на временной основе. В случае возникновения необходимости должны быть выделены необходимые административные помещения", - говорится в поручении.

Киевская городская государственная администрация собирается погасить задолженность «Киевэнерго» перед газопоставщиками по вексельной схеме.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

“Предложение заключается в том, что в соответствии с договором перевода долга КГГА напрямую рассчитывается векселем с “Газом Украины”, без участия “Киевэнерго”. “Газ Украины”, в свою очередь, реализует вексель финансовым учреждениям и, таким образом, получает деньги за топливо”, - объяснил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, при такой схеме “Киевэнерго” избегает двойного налогообложения, что “в условиях сложного финансового положения компании неразумно и вообще недопустимо".

Как отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ, вексельная схема погашения долга КГГА перед АК «Киевэнерго» по разнице в тарифах временно решит вопрос стабильности газоснабжения объектов столичной энергокомпании.

«Введение вексельной схемы - решение эффективное, но временное. Его преимущество в срочности реализации. Но “Киевэнерго” устроит лишь та вексельная схема, которая разработана компанией совместно с «Газом Украины», - сказал он.

По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, введение вексельной схемы погашения долга КГГА перед АК «Киевэнерго» по разнице в тарифах до начала нынешнего отопительного сезона позволит АК «Киевэнерго» не иметь долгов перед ДК «Газ Украины» за предыдущие периоды. Следовательно, подчеркнул он, энергокомпания сможет подписать договоры на поставки топлива с газопоставщиками до конца года, но вопрос оплаты за него остается открытым.

Срок введения вексельной схемы зависит от переговоров КГГА с финансовыми учреждениями, которые должны приобрести векселя, сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства за январь-июнь 2010 года увеличили убытки на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 968,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как указывается в сообщении, наиболее убыточными в первом полугодии 2010 года были предприятия Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.

По данным министерства, дебиторская задолженность предприятий ЖКХ с начала года выросла на 10,5% и достигла 12,2 млрд. грн. При этом в Тернопольской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Киевской, Донецкой областях и в Автономной Республике Крым прирост задолженности составляет 12-36%, что значительно превышает средний показатель по Украине. В то же время Ривненская, Полтавская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Севастополь уменьшили дебиторскую задолженность.

В общей структуре дебиторской задолженности около 6 млрд. грн. составляют долги перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики, свыше 3 млрд. грн. – долги перед предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.

При этом население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд. грн., по льготам и субсидиям – 421,5 тыс. грн., долг местных бюджетов составляет свыше 0,5 млн. грн.

У правоохранительных органов есть много данных, подтверждающих, что экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН находится за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на брифинге.

"Много было данных о том, что он уехал за границу, поэтому в зависимости от того, где он будет, там и будем его искать, если будут официальные документы на его розыск", - сказал А.МОГИЛЕВ. Он также добавил, что как только в Министерство внутренних дел поступят официальные документы на розыск Б.ДАНИЛИШИНА, милиция сразу же приступит к его поискам.

Председатель партии ВО "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что партия "Батькивщина" обжалует решение Шевченковского суда о возвращении Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" 12,1 млрд. кубометров природного газа компании "РосУкрЭнерго".

Текст соответствующего заявления размещен на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Решение Шевченковского райсуда принималось не в суде, а в кабинете ЯНУКОВИЧА. К сожалению, недавняя так называемая судебная реформа лишила судей последней возможности принимать правосудные решения", - заявляет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, это решение фактически означает, что "каждого гражданина Украины обложили персональным налогом в пользу лично ЯНУКОВИЧА, ФИРТАША и БОЙКО и других представителей "РосУкрЭнерго". "Безусловно, мы будем обжаловать в судах это несправедливое по отношению к стране и гражданам решение Шевченковского райсуда. Но нужно честно признать, что наши суды всегда были слабым звеном защиты государственных интересов, а после прихода ЯНУКОВИЧА и внедрения "судебной реформы" вообще превратились во второстепенный департамент Администрации Президента. Поэтому рассчитывать, что в судах удастся получить справедливое решение - напрасное дело", - считает лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Шевченковский райсуд отказался взять к рассмотрению иски тысяч граждан, которые пытались остановить эту незаконную сделку.

"Недавно по требованию британской разведки МИ-5 британская баронесса Полин НЕВИЛЛ-ДЖОНС потеряла должность советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности из-за своих связей с совладельцем компании "РосУкрЭнерго" Дмитрием ФИРТАШЕМ. А у нас на глазах всего общества ФИРТАШ делит свои коррупционные доходы лично с ЯНУКОВИЧЕМ при полной поддержке силовых структур: СБУ, ГПУ и судов... Странно, но мировая общественность, Международный валютный фонд, которые также стали свидетелями этой грязной сделки, до сих пор не выразили своего возмущения по этому поводу", - заявляет лидер "Батькивщины".

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз призвала граждан прийти 7 сентября к Верховной Раде, чтобы поддержать оппозицию для введения с 1 января 2010 года моратория на повышение цены на газ для населения и жилищно-коммунальных тарифов. "Если вы не хотите из собственного семейного бюджета удовлетворять коррупционные аппетиты ФИРТАША и ЯНУКОВИЧА - в первый день работы Верховной Рады, 7 сентября, придите к стенам парламента и вместе с нами требуйте соблюдения своих прав. Думаю, вы согласитесь, что только объединение усилий народа и оппозиции и наши единодушные решительные действия позволят отстоять ваши законные интересы", - заявила лидер "Батькивщины".

«Репортеры без границ» призывают провести тщательное и прозрачное расследование обстоятельств исчезновения Василия КЛИМЕНТЬЕВА, главного редактора харьковской газеты «Новий стиль», который занимался журналистскими расследованиями.

Об этом говорится в пресс-релизе международной правозащитной организации, переданном УНИАН.

"Репортеры без границ» надеются, что власть уделит надлежащее внимание этому делу, и что В.КЛИМЕНТЬЕВА скоро найдут живым, отмечается в пресс-релизе.

В прошлом месяце «Репортеры без границ» посетили Украину с целью встретиться с журналистами, представителями СМИ, парламентариями и чиновниками и для того, чтобы оценить состояние свободы слова в стране, которое значительно ухудшилось на протяжении последних нескольких месяцев. На пресс-конференции по результатам визита «Репортеры без границ» призвали власть защищать свободу слова более энергично.

(УНИАН)