Анонс на 20 августа

Пресс-конференция на тему: «Черный список «недобросовестного бизнеса». Как потребителям отстоять свои права?», организатором которой выступает Киевская городская организация Союза потребителей Украины.

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Пресс-конференция, посвященная Дню Независимости Украины, на тему: «Социальный срез жизни украинцев». Участники: директор Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» Николай Чурилов, ведущий специалист Института социологии НАН Украины Ирина Прибыткова и психолог, член Европейской психотерапевтической лиги Татьяна Чепова.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Запуск в Украине сети для мигрантов-строителей ECMIN: помощь и защита украинским трудовым мигрантам в Европейском Союзе”. Участники: Генеральный Секретарь Европейской федерации строителей и деревообработчиков (EFBWW) Сэм Хегглунд, Глобальный координатора по миграции Интернационала строителей и деревообработчиков (BWI) Джин Сук Ли и председатель Профсоюза строителей Украины Василий Андреев. Будут обсуждаться вопросы: Проблемы строителей- мигрантов в ЕС и возможность их разрешения; Что из себя представляет сеть ECMIN, чем он помогает украинскому строителю за пределами Украины?; Имеют ли права нелегальные строители-мигранты в странах Европейского Союза? Как реализовать эти права? (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнет работу прямая линия «АиФ» при участии и.о. начальника КП «Киевский метрополитен» Владимира Федоренко. Вопросы: Каковы планы по развитию Киевского метрополитена? Будет ли проводиться переоснащение станций, обновление подвижного состава? Какие перспективы развития метрополитена в ближайшее время и на долгосрочный период?

(УНИАН)