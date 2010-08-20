Путин пообещал сократить 20% федеральных чиновников

Премьер-министр России Владимир Путин потребовал ускорить темпы сокращения численности регионального чиновничьего аппарата. Заявление премьера прозвучало сегодня на заседании президиума правительства России, сообщает k2kapital.

Он отметил, что численность региональных чиновников в общей сложности была сокращена на 4 %, однако расходы пос ловам премьера на содержание остальных сотрудников аппарата выросла на 6%.

При этом подчеркнул Путин, неэффективные расходы на госуправление составили более 83 млрд рублей.

"Считаю, что работа по созданию компактного госаппарат, по оптимизации расходов на его содержание должна быть продолжена", - заявил премьер.