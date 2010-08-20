Путин пообещал сократить 20% федеральных чиновников
19:51, 20 августа 2010Разное
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За три года
Он отметил, что численность региональных чиновников в общей сложности была сокращена на 4 %, однако расходы пос ловам премьера на содержание остальных сотрудников аппарата выросла на 6%.
При этом подчеркнул Путин, неэффективные расходы на госуправление составили более 83 млрд рублей.
"Считаю, что работа по созданию компактного госаппарат, по оптимизации расходов на его содержание должна быть продолжена", - заявил премьер.
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