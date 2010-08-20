Главное на 20 августа (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Бюджет пополнят 10 млрд. грн.

Проведя приватизацию тепловых электростанций и облэнерго в 2010 году, правительство планирует выполнить предусмотренный Государственным бюджетом план поступлений от приватизации в объеме 10 млрд грн.

Об этом в интервью газете «2000» заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что такие объекты, как Одесский припортовый завод, «Турбоатом» и «Укртелеком», в текущем году приватизироваться не будут.

«Думаю, что в этом году первые два предприятия уж точно приватизироваться не будут. Что касается «Укртелекома» - это большой вопрос. Дело в том, что мы, очевидно, получим далеко не самую высокую цену, если решимся продавать это предприятие на спаде ценовой конъюнктуры. Кроме того, существует большая проблема - не решена судьба социального сектора предприятия. Я считаю, что спешить с «Укртелекомом» не стоит», - заявил первый вице-премьер.

«У нас есть другие крупные объекты, которые можно выгодно продать и решить проблему наполнения бюджета. Например, тепловые электростанции и облэнерго. Мы должны получить от приватизации этих объектов достаточные средства - надеюсь, что это будет в рамках запланированных в бюджете 10 млрд. грн.», - сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что на данном этапе Украине с приватизацией предприятий спешить не стоит.

Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 25 августа проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 20 апреля 2011 года, 27 июля 2011 года, 27 марта 2013 года, 28 января 2015 года, 7 августа 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу

Эксперт: Второй выпуск НДС-облигаций будет не менее чем на 5 млрд. грн.

Второй выпуск НДС-облигаций для погашения задолженности по возмещению государством налога на добавленную стоимость будет осуществлен не менее? чем на 5 млрд. грн.

Такое мнение УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Он считает, что список крупных плательщиков налога, который на сегодня составляет Государственная налоговая администрация Украины, составит около сотни. «Эти компании уже согласились на то, чтобы брать облигации, поскольку списки будут составляться на основе заявок предприятий, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Те компании, которые отказались подавать заявки, будут решать этот вопрос в судовом порядке».

По его словам, компании, которые подали заявки, «уже имеют предварительную договоренность».

В то же время, эксперт считает, что, учитывая ситуацию с дефицитом бюджета, сомнительной выглядит возможность предприятий отстоять свое право на возмещение НДС «живыми деньгами» в суде.

Королевская: Для экономики эффект от снижения НБУ учетной ставки нулевой

Снижение Национальным банком Украины учетной ставки не привело к улучшению ситуации на рынке кредитования. Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, решение НБУ о снижении учетной ставки до 7,75% годовых не привело к улучшению ситуации на рынке кредитования, банковский сектор так и не увеличил кредитование экономики. «В Украине, в отличие от развитых стран, изменение учетной ставки не оказывает серьезного влияния на финансовый рынок, - говорит депутат. – В Европе, США и Японии центральные банки путем изменения учетных ставок непосредственно влияют на темпы развития экономики. В Украине же данный инструмент оказывает влияние лишь на размер пени и штрафов».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, несмотря на наметившийся рост экономики в сравнении с кризисным 2009 годом, в текущем году ситуация с кредитованием бизнеса банковской системой существенно не изменилась. «Предприниматели жалуются, что сложнее стало получить кредит как для вновь открывающегося предприятия, так и для сформировавшегося бизнеса, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Таким образом, для реальной экономики страны эффект от снижения Нацбанком учетной ставки – нулевой».

Глава парламентского комитета считает, что благодаря решениям Нацбанка в выигрыше оказываются лишь банкиры, которые смогут заработать больше денег. «Для того чтобы возобновить кредитование экономики, необходим комплекс мер, включающих как финансовые, так и экономические механизмы регулирования банковской системы. Но в правительстве об этом никто не думает», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Нефть. Газ

Газпром и Нафтогаз снова говорят о создании СП

В Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

Сегодня в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Стороны выразили удовлетворение ходом взаимодействия ОАО «Газпром»

и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

«На встрече речь шла о развитии стратегического партнерства компаний, начат новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Транспорт

СП "Кребо" признано банкротом

Хозяйственный суд Полтавской области признал совместное украинско-голландское предприятие ЗАО "Кребо" (Кременчуг) банкротом и открыл в отношении него ликвидационную процедуру.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

Претензии кредиторов принимаются до 13 сентября 2010 года.

Подробностей принятого решения на предприятии не уточняют.

Проезд в киевском метро может подорожать до 2 грн.

КП «Киевский метрополитен» ожидает, что до конца 2010 года цена на жетон составит 2 грн.

Как передает корреспондент, об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности начальника метрополитена Владимир ФЕДОРЕНКО.

«Мы хотим, чтобы это было как можно быстрее. Эта цена демократична для пассажиров, удобна, и все-таки мы получаем какой-то дополнительный доход», - сказал он. По его словам, метрополитен нуждается в дополнительных средствах на обновление, проведение плановых работ и пр.

В то же время В.ФЕДОРЕНКО отметил, что стоимость проездных останется прежней, а цену на жетоны целесообразно поднять до 2 грн. для удобства. В частности, по его данным, метрополитен тратит тысячи гривен за услуги банков, закупая разменные монеты для выдачи сдачи пассажирам. «Мы считаем, что на данном этапе целесообразно установить стоимость жетона на уровне 2 грн., не изменяя стоимости проездных билетов», - сказал В.ФЕДОРЕНКО.

Общество

В Украине стало меньше субсидий по квартплате

В январе-июле текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 33,7 млн. грн., что на 9,7 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 30,7 млн. грн., в сельской – 3 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-июле т.г. были назначены 355,5 тыс. семей (86,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 282,6 тыс., в сельской – 72,9 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 164,6 тыс., или на 31,6%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июле т.г. увеличился по сравнению с июлем 2009 года на 1,5% – до 66,2 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Ивано-Франковской, Ровенской и Луганской областях (117,5-100,2 грн.), наименьший – в Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областях (9,4 и 12,4 грн.).

Пособие по безработице увеличат до 665 грн.

В Украине с 1 сентября минимальный размер помощи по безработице будет повышен до 665 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, соответствующее решение принято сегодня на заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Кроме того, с 1 октября минимальная помощь по безработице для застрахованных в Фонде лиц будет составлять не менее 680 грн., с 1 декабря – не менее 700 грн против 600 грн. по состоянию на 1 июля 2010 года.

Для тех безработных граждан, которые не застрахованы в Фонде, выплаты будут ниже, однако также повышенными с 430 до уровня 480 грн. с 1 сентября, с 1 октября - до 490 грн., с 1 декабря - до 500 грн.

В 2010 году доходы и расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составили 7,258 млн. грн.

Агро

Цены на агропродукцию в Украине выросли на 22%

В Украине за январь-июль 2010 года средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, цены на продукцию растениеводства выросли на 34%, на продукцию животноводства – на 12%.

В июле т.г. по сравнению с июнем средние цены реализации аграрной продукции увеличились на 5%, в т.ч. на продукцию растениеводства – на 8%, на продукцию животноводства – снизились на 0,3%.