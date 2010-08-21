Завтра в Украине сухо и тепло
12:54, 21 августа 2010Разное
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Вода в Черном и Азовском морях 24-27°
Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточной части и в Карпатах местами 6-8° тепла; днем в Украине 24-29°, на высокогорье Карпат 15-20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 26-28°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре в районе Киева 25°.
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