Завтра в Украине сухо и тепло

Завтра в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточной части и в Карпатах местами 6-8° тепла; днем в Украине 24-29°, на высокогорье Карпат 15-20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре в районе Киева 25°.