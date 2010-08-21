Площадь природных пожаров в России сократилась до 7 тыс. га

За сутки площадь природных пожаров в России сократилась на 2 тыс. га и сейчас чуть превышает 7 тыс. га, сообщает управление информации МЧС РФ, сообщает k2kapital.

"В течение суток возникло 176 пожаров, в то же время было потушено 225 очагов, продолжают действовать 239 очагов пожаров на общей площади 7020 га. Днем ранее в стране было зафиксировано 288 очагов возгораний, площадь которых превышала 9 тыс. га", - сказал представитель МЧС.

В начале августа общая площадь природных пожаров в России превышала 100 тыс га. Всего в этом году в России возникло почти 30029 очагов возгораний на площади более 927,5 тыс. га, передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время режим "чрезвычайной ситуации" действует только в Рязанской области. Там продолжается затопление торфяника в районе Красных болот Рязанского района по двум веткам 6-километрового трубопровода из озера Уржинское.