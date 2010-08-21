Площадь природных пожаров в России сократилась до 7 тыс. га
13:42, 21 августа 2010Разное
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Потушено 225 очагов
"В течение суток возникло 176 пожаров, в то же время было потушено 225 очагов, продолжают действовать 239 очагов пожаров на общей площади 7020 га. Днем ранее в стране было зафиксировано 288 очагов возгораний, площадь которых превышала 9 тыс. га", - сказал представитель МЧС.
В начале августа общая площадь природных пожаров в России превышала 100 тыс га. Всего в этом году в России возникло почти 30029 очагов возгораний на площади более 927,5 тыс. га, передает ИТАР-ТАСС.
В настоящее время режим "чрезвычайной ситуации" действует только в Рязанской области. Там продолжается затопление торфяника в районе Красных болот Рязанского района по двум веткам 6-километрового трубопровода из озера Уржинское.
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