Главное на 21 августа

Хроника дня

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Нефть. Газ

Бойко просил у "Газпрома" гарантии

Украина хочет получить от "Газпрома" гарантии загруженности своей газотранспортной системы. Об этом шла речь 20 августа в Москве во время встречи министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина с главой правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, стороны обсудили вопрос стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере. В частности, были рассмотрены вопросы загрузки украинской газотранспортной системы.

Как подчеркнул Ю.Бойко, вопрос загрузки украинской ГТС чрезвычайно важен для энергетической безопасности Украины. "Мы хотим получить гарантии от "Газпрома", что будут достаточные объемы транзита... Переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне транспортных потоков российского газа", - отметил Ю.Бойко.

Украина не должна вносить госсобственность в активы СП Нафтогаза и Газпрома – Соколовский

В активы совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Украина не должна вносить государственную собственность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что не видит проблем в создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза», если его цель – улучшить определенные услуги, сделать их более доступными при условии, «чтобы в активы не вносилась государственная собственность». «Это недопустимо», – подчеркнул эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ уверен, что после достройки газопроводов «Южный поток» и «Северный поток» украинская газотранспортная система «не превратится в металлолом». «Наша труба нужна прежде всего нам, чтобы обеспечивать по территории Украины транспортировку газа украинскому потребителю», – сказал он.

Кроме того, эксперт считает повышение цены на газ «вынужденным шагом для данного правительства».

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день в стране должна быть жесткая государственная программа, которая бы предусматривала экономию газа как энергоносителя и как сырья для химической промышленности, а также увеличение добычи собственного газа. «Для этого нужно повышать цены на газ собственной добычи, а затем приводить к экономически обоснованным цены для населения и для других потребителей», – считает он.

При этом эксперт акцентировал внимание на том, что «если взять в относительном пересчете к минимальной заработной плате или минимальной пенсии, то украинец за газ платит намного больше, чем поляк, словак, венгр, потому что нет в Европе пенсии в 650 грн.».

Также, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, необходимо сделать все для того, чтобы реформа стимулировала добычу собственного газа, а также стимулировала потребителя экономить газ. Он предложил выдавать субсидии населению на определенный срок и обязать потребителей сократить потребление газа на какой-то процент. «Если не сократил – дальше не получаешь субсидию», – предложил свой вариант решения проблемы Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что люди должны иметь условия для внедрения энергосберегающих технологий.

Суд продлил содержание под стражей обвиняемых по делу РУЭ

Суд продлил содержание под стражей второго фигуранта дела по "незаконному" изъятию газа "РосУкрЭнерго" Анатолия Макаренко до 10 октября. До этого же числа продлили пребывание в СИЗО и экс-замглавы "Нафтогаза" Игорю Диденко, пишет Дело.

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко до 10 октября. Об этом сообщил адвокат Макаренко Юрий Сухов.

"Решение по Макаренко - арест до 10 октября. Такого юридического беспредела я не видел", - сказал он.

Он рассказал, что он предоставил суду вывод Киевского национального университета им. Шевченко за подписью завкафедры уголовного права Петра Андрушко, в котором четко сказано, что в действиях Макаренко невозможно усмотреть какое-либо должностное преступление.

"То есть суд получил мнение специалиста, о том, что Макаренко ничего не совершил, и при этом суд продлил срок содержания под стражей... Ни в одном нормальном, уважающем себя государстве такое не возможно. У нас не правосудие, а "левосудие", - отметил Сухов.

Напомним, в пятницу Печерский райсуд Киева также продлил арест бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко до 10 октября.

Финансы

НБУ отмечает укрепление гривни на межбанке

С начала августа на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась относительно доллара США на 0,03% – до 7,8903 грн./долл., а на наличном рынке (по операциям по продаже долларов США) – до 7,8996 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, официальный курс гривни с начала месяца укрепился на 0,04% – до 7,8903 грн./долл.

Курсовая динамика гривни к евро находилась под существенным влиянием его котировок на международных рынках. Вследствие этого официальный курс гривни укрепился относительно евро на 1,82% – до 10,1280 грн./евро.

Относительно российского рубля официальный курс гривни укрепился на 0,84% – до 2,5901 грн./10 рублей.

«С начала августа объем поступлений иностранной валюты от нерезидентов оставался большим, чем переводы в их пользу, хотя импортные платежи и превысили экспортные поступления», – отмечается в сообщении НБУ.

Транспорт

Нелегальным перевозчикам дали время стать «легальными»

Государственная администрация автомобильного транспорта готовит ряд мер по упорядочению существующей маршрутной сети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, по результатам анализа соотношения существующей маршрутной сети легальных пассажирских перевозок и так называемой параллельной маршрутной сети нелегальных перевозок специалисты Госавтотрансадминистрации определили количество рейсов, которые должны быть внесены в существующую маршрутную сеть легальных перевозок для удовлетворения реальных потребностей населения.

Как отмечают в Госавтотрансадминистрации, при формировании новых графиков движения пассажирских автоперевозчиков будут учтены места концентрации пассажиропотоков.

Учитывая, что в настоящее время перевозчики из сферы параллельного рынка «нелегальных перевозок» работают с малым подвижным составом (например, Mercedes-Benz Sprinter, IVECO Turbo Daily, Volkswagen LT), что противоречит нормам Порядка определения класса комфортности автобусов, сферы их использования по видам сообщений и режимам движения, Госавтотрансадминистрация предлагает ввести мораторий на действие этих норм. В частности, предлагается перенести его срок до 1 января 2011 года для предоставления нелегальным перевозчикам возможности определиться с подвижным составом и подготовиться к возвращению в рамки правового поля. Соответствующие изменения в приказ Министерства транспорта и связи Украины сейчас готовятся.

По окончании действия моратория новые рейсы будут вынесены на конкурс на общих основаниях, будет активизирована работа государственных контролирующих органов с тем, чтобы было ликвидировано понятие «нелегальные перевозки».

На Крещатике с 8:00 23 августа до 22:00 24 августа будет закрыто движение

В Киеве в связи с празднованием Дня Независимости Украины будет закрыто движение всех видов транспорта с 8.00 23 августа до 22.00 24 августа по улице Крещатик (от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, кроме того, будет приостановлено движение всех видов транспорта:

- 23 августа вблизи подъездов к Национальному центру делового и культурного сотрудничества “Украинский дом” с 16.30 до завершения торжественного приема с участием Президента Украины;

- 24 августа вблизи подъездов к Киево-Печерской лавре с 08.30 до завершения молитвы за Украину и украинский народ с участием Президента Украины;

- 24 августа с 9.00 вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому во время возложения цветов к памятникам.

Коммунальным предприятием «Киевпасстранс» совместно с Коммунальной службой перевозок будет временно приостановлено движение маршрутного транспорта вблизи подъездов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому 24 августа с 9.00 во время возложения цветов к памятникам.

Кроме того, будет изменена работа маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения праздничных мероприятий на Крещатике 23 и 24 августа.

Службами коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» 23 и 24 августа будет предусмотрено дежурство в центральной части города двух эвакуаторов для принудительного перемещения транспортных средств.

С целью возобновления надлежащего движения автотранспорта после завершения проведения массовых праздничных мероприятий на центральных дорогах столицы будет работать уборочная дорожная техника коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Как и ежегодно, станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров 24 августа с 7.00 и до завершения общегосударственных мероприятий на Майдане Незалежности. В указанный период станция будет работать только для пересадки пассажиров с линии на линию.

Вместе с тем, работа подвижного состава метрополитена в ночь на 24 августа будет продлена на 30 минут.