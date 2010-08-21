ЕС запретил торговлю товарами из тюленей

В ЕС сегодня вступил в силу запрет на торговлю товарами, изготовленными из гренландских тюленей, сообщает EUBusiness.

«В Европе отныне разрешается только некоммерческая реализация подобных продуктов», – отметила Мария Кокконен.

Издание отмечает, что под эмбарго пока не попали 16 иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ранее подали жалобу в суд Европейского союза на решение Совета ЕС о введении торговых ограничений на продажу товаров, изготовленных из мяса, жира и меха гренландских тюленей.

Жалобы с требованием приостановки запрета на торговлю и ввоз в ЕС всех видов продукции из гренландских тюленей были поданы в Суд ЕС шестнадцатью организациями инуитов из Канады, Норвегии и Гренландии.