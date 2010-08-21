ЕС запретил торговлю товарами из тюленей
16:12, 21 августа 2010Разное
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С сегодняшнего дня
«В Европе отныне разрешается только некоммерческая реализация подобных продуктов», – отметила Мария Кокконен.
Издание отмечает, что под эмбарго пока не попали 16 иностранных компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ранее подали жалобу в суд Европейского союза на решение Совета ЕС о введении торговых ограничений на продажу товаров, изготовленных из мяса, жира и меха гренландских тюленей.
Жалобы с требованием приостановки запрета на торговлю и ввоз в ЕС всех видов продукции из гренландских тюленей были поданы в Суд ЕС шестнадцатью организациями инуитов из Канады, Норвегии и Гренландии.
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