День Независимости

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) принял документ, названный «Акт провозглашения независимости Украины», которым провозгласил Украину независимым демократическим государством.

Территория Украины была объявлена неделимой и неприкосновенной, где имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Акт вступил в силу с момента его одобрения.

Документ подписал Глава Верховной Рады Украинской ССР Л.КРАВЧУК.

1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость нашей страны.

* * *

Президент Украины Виктор Янукович поздравил соотечественников с Днем Независимости.

В поздравлении, обнародованном на официальном сайте, глава государства отметил, что власть направляет свои усилия на получение государством экономической независимости.

“19 лет назад с большой надеждой и верой мы приняли вызов судьбы – стали на путь создания и построения собственного независимого государства. Особенностью сегодняшнего времени, когда мы переходим уже в 20-й год Независимости, является то, что власть делает все для получения Украиной экономической независимости. Поскольку настоящая независимость основывается именно на этом фундаменте”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, его программа реформ – это программа построения экономически независимого Украинского государства. “Это – программа создания таких фундаментов независимости, при которых “Украинское независимое государство”, – это были бы не просто красивые слова, а стиль жизни всего украинского народа”, - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что работает над реализацией судебной реформы, чтобы люди могли рассчитывать на честные и справедливые суды, чтобы краеугольным камнем украинского правосудия был Закон и права человека, а не политика и деньги.

По словам главы государства, он также работает над отменой “драконовской разрешительной системы, которая является магнитом для коррупции, давит малый и средний бизнес, отпугивает иностранного инвестора”.

Кравчук: Независимости ничего не угрожает

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук накануне праздноватия 19-й годовщины Дня независимости заявил, что независимости страны ничего не угрожает. "Конечно, сказать, что есть страны в мире, которые могут сказать, что они гарантированы от любых угроз - это будет преувеличением", - добавил бывший президент.

В Украине есть только один независимый человек

В Украине День Независимости будет отмечаться достойно только тогда, когда люди станут независимыми. Пока же у нас «независимым является один человек – это президент, и то ему навязывают».

Такое мнение высказал на пресс-конференции первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Все остальные – зависимые: и Верховная Рада, и правительство, я уже не говорю о рядовых и нерядовых», – цитирует Кравчука УНИАН.

По его мнению, в праздновании Дня Независимости главным являются не вышиванки, а жизнь людей.

«Я призываю не танцевать, танцы – это атрибут, песни – атрибут, вышиванка – атрибут, а главное – это жизнь людей. Праздновать День Независимости нужно так, чтобы люди жили лучше, чтобы человек стал независимым», – сказал первый президент.

Кроме того, он считает, что к празднованию Дня Независимости должен быть один подход – обычное празднование и круглая дата.

«Нам не нужно объяснять, что мы не проводим парад потому, что его проводили на 65-летие Великой мировой войны. Я думаю, что это не является неудобным и не является таким, что объясняет сущность вопроса. Это совсем разные праздники. И мы должны объяснять это тем, что мы проводим парады лишь на круглые даты», – отметил Кравчук.

Ющенко верит, что Украине быть

Президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО уверен, что Украине быть, если у всех будет свобода – свобода выбора, свобода слова, свобода мнения, свобода предпринимательства.

Об этом говорится в поздравлении с праздником Независимости, обнародованном на сайте “Нашей Украины”

«Приближение этого праздника отвоевывали миллионы наших с вами отцов, дедов и прадедов, которые хотели одного, – быть хозяевами в собственном доме. Именно эти черты украинского характера делают меня оптимистом относительно будущего нашей Отчизны», - сказано в поздравлении.

В.ЮЩЕНКО верит, что “присущее украинцам стремление к свободе является залогом того, что свободная, европейская и богатая Украина преодолеет испытания и займет достойное место среди стран мира».

Лидер «Нашей Украины» пожелал всем добра, счастья и процветания.

Почти 50% украинцев не считают Украину независимой

Почти половина украинцев (44,7%) считает, что Украина не является действительно независимым государством. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 10 по 15 августа.

В то же время, число тех, кто положительно отвечает на вопрос, является ли Украина действительно независимым государством, и тех, кто отвечает отрицательно, приблизительно равна (соответственно 43,2% и 44,7%).

В центре отмечают, что доля тех, кто считает Украину действительно независимым государством, выше, чем в 2006-2008 годах, но ниже, чем в 2005 году.

Кроме того, 41,7% опрошенных считают, что их семья больше потеряла от получения Украиной независимости, чем выиграла. 26,3% считают, что выиграла.

Большинство граждан Украины (57,2%) считают День независимости праздником. 16,7% опрошенных ответили, что День Независимости для них - "действительно большой праздник", 40,5% - "обычный праздник, как и другие официальные праздники".

31,9% ответили, что для них это "не праздник, а обычный выходной день", 7,9% - что вообще «этот день должен быть рабочим».

В опросе приняли участие 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос проводился в 129 населенных пунктах (75 городских и 54 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как будут праздновать

Нынешний День Независимости в стране отпразднуют менее пышно, чем в прошлые годы. Зато будет много мероприятий для детей и молодежи.

В Киеве развернут 75-метровый флаг

В музее под открытым небом "Мамаева Слобода" 23 августа по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости развернут наибольший флаг Украины - длиной 75,18 метров, в небо будет запущено 7518 желто-синих шариков.

Как сообщает пресс-служба музея, площадь флага достигает 900 квадратных метров, ширина - 12 метров, длина - свыше 75 метров. Такой размер предопределен глубоким сакральным символизмом, поскольку за летоисчислением наших предков 2010 год - это 7518 год от сотворения мира.

На протяжении двух дней здесь пройдут показательные выступления конного каскадерського театра "Украинские казаки". Также состоится концерт фольклорных коллективов при участии группы "Рожаниця" и народной певчей группы "Перевесло". Завершится этот день вечерницами с музыкой и знаменитой казацкой кашей-тетерей.

Начало мероприятий 23 и 24 августа в 14:00.

Порядок в Киеве обеспечат 4000 милиционеров

Четыре тысячи милиционеров и сотрудников Внутренних войск будут охранять общественный порядок в Киеве во время празднования Дня флага и Дня независимости 23 и 24 августа.

Как идет речь в сообщении отдела из связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, во время празднования будут дежурить группы вибухотехнічної службы и больше 20-ти групп документирования.

МВД также планирует усилить наряды сотрудников правоохранительных органов на центральных станциях киевского метрополитена.

Киевская милиция призывает граждан придерживаться порядка во время празднования.

Напомним, 20 августа активисты столичных общественных организаций завязали сине-желтые платки на 19-ти достопримечательностях в центре Киева.

Киев

24 августа в 9.00 в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре начнется молитва за Украину.

В 9.30 с участием руководителей государства и города состоится церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 10.00 на Майдане Незалежности начнутся торжественные мероприятия. Вместо танков по Крещатику утром 24 августа пройдут военные оркестры. Для детей и молодежи на главной улице Киева мэрия проведет спортивные конкурсы, турнир по уличному боулингу, а малышей будут развлекать клоуны.

В 10.00 на Летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха начнется Всеукраинский фестиваль аэродизайна «Воздушный карнавал», посвященный Дню Государственного Флага и 19-й годовщине Независимости Украины. А в парке Воинов-интернационалистов пройдет байкер-шоу и благотворительный концерт, средства от которого передадут на поддержание онкобольных детей Украины. Байкеры продемонстрируют захватывающие дух виражи, а споют - Оксана Хожай, Джамала, Маша Садко, группа Паранормальных, Мария Коломиец, Лилия Шинкарук, Паша Ли, МЯТА, Ирина Матющенко.

В 10.00 в акватории Днепра состоится городская регата по парусному спорту среди крейсерских яхт.

На Печерских холмах (Печерский ландшафтный парк) пройдет выставка цветов.

С 12.00 до 22.00 на Майдане Незалежности будет проходить концертная программа: «Тебе, независимая Родина!» с участием национальных художественных коллективов.

В этот же день с 9.00 до 17.00 от Майдана Незалежности до ул. Б.Хмельницкого будут проходить культурно-художественные и спортивные мероприятия для детей и молодежи.

На Певческом поле пройдет необычный показ мод - гости из всех регионов страны продефилируют в вышиванках, а на летней эстраде Мариинского парка состоится фестиваль-конкурс по созданию композиций из воздушных шаров «Кули-Вули», где около десятка компаний, которые предоставляют услуги по оформлению с помощью воздушных шаров, продемонстрируют публике мультяшных героев, сказочных персонажей и мифических существ.

Феерверки состоятся в 9-ти городах

В 22.00 праздничные феерверки состоятся в Киеве, Севастополе, Одессе, Керчи, Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

В Киеве в честь 19-й годовщины Независимости Украины будут салютировать 20 залпами из 5-ти позиций: Владимирской горки, площадки возле музея Великой Отечественной войны, парка Победы, проспекта Маяковского, стадиона Национального университета обороны.

Львов

Во Львове празднование Дня Независимости начнется в 12.30: на пл. Рынок состоится футбольный матч «Как казаки в футбол играли», который организовывают казачьи общества Львова.

Вечером, в 19.30, горожан ждет ряд концертов, среди которых – концерт звезд украинской эстрады на пл. возле Монумента Славы на ул. Стрыйской.

Симферополь

Симферополь 19-ю годовщину Независимости Украины будет отмечать скромно, основной упор сделают на патриотическое воспитание юных горожан.

Так, в рамках празднования в подростковых клубах пройдут конкурсы, викторины и беседы на тему независимости Украины. 24 августа в Доме культуры им. Шевченко состоится концерт украинской песни, в Доме кино - благотворительный показ фильма «Тени забытых предков», а в 18.00 на площади Ленина пройдет общегородской праздничный концерт.

Кроме того, с 22 по 25 августа в Доме культуры им. Шевченко пройдет выставка украинской народной вышивки «Украинские узоры».

На улицах же Симферополя будет вывешено 260 украинских флагов.

Что же касается праздничного фейерверка, то его также не будет. «Сегодня в городе не продают пиротехнику. Фейерверка не будет», - заявил начальник Симферопольского городского управления ГУ МЧС Украины в Крыму Игорь Каретник.

Харьков

В Харькове празднование Дня Независимости отметят возложением цветов к Монументу Независимости на площади Розы Люксембург.

Позже на пл.Свободы состоится праздничный концерт с участием народной артистки СССР и почетного гражданина города Людмилы Гурченко, группы «Челси» (Россия), «Ricci e Poveri» (Италия), Трофим, Жанна Фриске, Александр Розенбаум и Крис Норман (бывший лидер группы «Smokie») и итальянский певец Робертино Лоретти.

Донецк

В Донецке 24, а также 28-30 августа пройдет девятый городской фестиваль «Розы Донецка», приуроченный ко Дню независимости Украины, Дню шахтера и 140-летию Донецка.

«На праздничных концертах перед гостями и жителями Донецка выступят легендарная группа «Boney M», представительница украины на Евровидении-2009 Светлана Лобода, наша землячка Ассоль и другие исполнители. Будет организован телемост между парком им. Щербакова и площадью им. Ленина. Таким образом, все смогут увидеть выступления звезд эстрады», - сообщил мэр Донецка Александр Лукьянченко.

«Одним из новых для фестиваля этого года мероприятий является «Парад Невест», который пройдет 30 августа. Во дворце спорта «Дружба» пройдет деловой прием. И безусловно, главным акцентом празднования 140-летия города будет открытие спортивной арены «Донбасс Арены», - сказал мэр.

Кроме того, в городе состоится массовый легкоатлетический пробег «Розы Донецка», открытый городские турниры по стритболу, флорболу, гиревому спорту, аджилити (спорт с собаками) и открытый турнир по скалолазанью.

Одесса

В Одессе празднование Дня Независимости начнется с торжественного возложение цветов к памятнику Т.Г.Шевченко (в 9:00). А уже в 12:00 над Потемкинской лестницей поднимут 19-метровый флаг Украины.

«Также в дни годовщины независимости в Одессе пройдут фестиваль вышиванок и конкурс украинских песен, возложение цветов к памятнику Шевченко, тематические выставки», - сказали в горсовете.

Также в праздничные дни в храмах различных религиозных конфессий отслужат молебны за Украину и украинский народ.

Кроме того, на Приморском бульваре (возле памятника Дюку де Ришелье) состоится общегородское мероприятие «Молитва за Украину».

Украинская молодежь Москвы проводит акцию «Девятнадцать»

24 августа украинская молодежь Москвы проводит на улицах российской столицы флеш-моб под названием «Девятнадцать».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ организаторы акции, участники флеш-моба в народной и желто-голубой одежде и с украинской символикой (флагами, фанатскими шарфиками и др.) пройдут по местам, связанным с Украиной. Среди мест, которые собирается посетить молодежь, памятный знак дружбы Украины и России у Киевского вокзала, пешеходный мост имени Богдана Хмельницкого, памятники Лесе Украинке, Тарасу Шевченко и Николаю Гоголю, а также Культурный центр Украины в Москве.

Участники акции выпустят в небо синие и желтые воздушные шарики, а также возложат к памятникам желто-голубые цветы.

Литературная часть праздника будет включать исполнение Гимна Украины и патриотических стихотворений об Украине у памятника Тарасу Шевченко, а также народных песен на Старом Арбате.

Молодежь также посетит концерт капеллы бандуристов им. Платона Майбороды в Культурном центре Украины,

Также молодые люди угостятся тортом с надписью «С днем рождения, Украина!», на котором зажгут 19 свечей.

Организатором акции выступает Украинский молодежный клуб.

Европа также будет праздновать День Независимости Украины

В частности, Европейская ассоциация украинцев выступила с предложением одеть символ Брюсселя «Писающий мальчик" в украинский казацкий костюм.

«Европа должна знать, что Киев - один из столпов мировой культурной цивилизации, и поэтому одна из идей этой акции - это популяризация традиций Украины. Через демонстрацию уважения европейских традиций мы хотим вызвать у европейцев желание посетить Украину, изучить нашу историю, принимать участие в историко-культурных фестивалях «Парка Киевская Русь». Мы единые народы, которые создавали Европу. Украина - один из столпов культуры европейской цивилизации. Мы хотим найти единство душ во взаимном уважении к традициям», - сказал один из организаторов этого мероприятия Владимир Янченко.

Начало традиции одевания «Крошки Жюльена», как его называют бельгийцы, было положено в 1698 году курфюрстом Баварии Максимилианом ІІ Эммануилом. На сегодняшний день у «Писающего мальчика» насчитывается более 800 разнообразных костюмов.

Украинцы приобщились к этой традиции одевания лишь в 2007 году. Символу Брюсселя был подарен украинский национальный костюм, который является точной реконструкцией мужского костюма ХVII-XVIII веков казацкой поры.

Облачать же «Писающего мальчика» в шаровары будет самый сильный человек планеты, украинец Василий Вирастюк.

Программа праздника предусматривает народные уличные гуляния, концерт украинских творческих коллективов. Также состоится праздничная встреча украинцев в таверне «Manneken Pis» у знаменитого памятника.

Украинский художник Татьяна Горюшкина продемонстрировала выполненную акварельными красками картину, которая изображает символ Брюсселя в украинском наряде. Она подарит эту картину Брюсселю.

В День Независимости, 24 августа, на территории Украины синоптики обещают жаркую погоду без осадков.

«По всей Украине будет без осадков, температура днем будет повышаться в пределах 26-32 градусов», - сообщили в Гидрометцентре и добавили, что температура начнет повышаться с выходных, а 24 и 25 августа будут самыми жаркими днями после относительного похолодания.

В Киеве 24 августа днем ожидается температура около +30.

(УНИАН)