Запорожский «FoxMart» празднует новоселье

26 августа состоится торжественное открытие гипермаркета сети бытовой техники и электроники «FoxMart». Магазин переехал с ТЦ «Амстор» и открылся через дорогу, по адресу: пр. Юбилейный, 16-а. Теперь это отдельно стоящее двухэтажное здание торговой площадью 1 410 кв.м. Магазин расположен в густо населенном Хортицком жилом массиве на центральной улице этого района. Перед магазином для удобства водителей есть возможность бесплатной парковки.

В новом гипермаркете представлен ассортиментный ряд из 25 стран мира. Количество поставщиков бытовой техники насчитывает более 160 партнёров, которые представляют 852 торговые марки.

Прямо в торговом зале покупатели могут протестировать работу игровых приставок и домашних кинотеатров в специально обустроенной гейм-зоне и на Hi-Fi «островках».

Торжественное открытие продлиться четыре дня: с 26 по 29 августа. Начиная с 9:00 в четверг в гипермаркете действуют специальные праздничные ценовые предложения на товар. А в первый день открытия среди первых покупателей будут разыграны 25 микроволновых печей.

Тем, кто планирует сделать более серьёзную покупку, сеть «FoxMart» совместно с банками-партнёрами предоставляет праздничную возможность воспользоваться 0%-кредитом.

Как и в других гипермаркетах сети, в новом магазине будут действовать скидки для владельцев карт семьи ресторанов «Козырная карта».

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 37 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 м2 до 7000.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.