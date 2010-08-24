Сегодня на крайнем западе Украины ожидается дождь
10:31, 24 августа 2010Разное
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В Киеве дождя не будет
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°; в Карпатах и горах Крыма ночью 9-14°, днем 17-22°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киевской области во вторник осадков не ожидается, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.
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