Сегодня на крайнем западе Украины ожидается дождь

Сегодня днем на крайнем западе Украины ожидается кратковременный дождь, местами грозы, порывы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°; в Карпатах и горах Крыма ночью 9-14°, днем 17-22°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.