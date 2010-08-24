Медведев поздравил Януковича с Днем Независимости Украины

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поздравил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Днем Независимости.

Как говорится в поздравлении, текст которого передан агентству УНИАН Посольством РФ в Украине, «Россию и Украину связывают многовековые традиции добрососедства, общие духовные корни, славные страницы совместной истории. На этой благодатной почве мы успешно развиваем многоплановое стратегическое партнерство, добиваемся реальных результатов в торгово-экономической сфере, координируем подходы в рамках интеграционных объединений и многосторонних организаций по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки дня».

Д.МЕДВЕДЕВ особо отметил «взаимный настрой на конструктивное решение всех без исключения вопросов на принципах равноправия и учета интересов друг друга. Перед нами - целый ряд амбициозных задач, в том числе по совершенствованию инвестиционного сотрудничества, приданию нового импульса гуманитарным контактам, дальнейшему укреплению приграничных и межрегиональных связей. Серьезную отдачу ожидаем от сложения потенциалов России и Украины в наукоемких отраслях и промышленной кооперации».

«Развитию тесного, продуктивного взаимодействия на этих и других направлениях призвано способствовать продолжение активного политического диалога на всех уровнях, эффективная работа межгосударственной комиссии и её структурных органов. Уверен, предстоящие осенью с.г. двусторонние мероприятия с нашим участием позволят еще более упрочить позитивную динамику российско-украинских отношений - на благо граждан наших стран, в интересах стабильности и безопасности на Европейском континенте», говорится в поздравлении.

Д.МЕДВЕДЕВ пожелал В.ЯНУКОВИЧУ доброго здоровья и успехов, а народу Украины - благополучия и процветания.