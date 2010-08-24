Янукович внесет в Раду свои поправки к закону о местных выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что внесет в Верховную Раду свои поправки к закону о местных выборах.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в своем обращении к украинскому народу по случаю 19-й годовщины Независимости Украины, произнесенном на Майдане Незалежности в Киеве.

Глава государства констатировал, что сделан очередной шаг на пути политической реформы – принят закон о выборах депутатов местных советов.

«Некоторые из его положений вызвали много нареканий и противоречий. Я не раз повторял: мы должны совершенствоваться. Избирательные процедуры должны становиться более демократическими», - отметил Президент.

Поэтому, заявил В.ЯНУКОВИЧ, он решил внести в Верховную Раду свои изменения к данному закону.

«Я сделаю все, чтобы обеспечить свободные, демократические и прозрачные местные выборы в Украине. Мы должны получить новое качество власти», – подчеркнул глава государства.