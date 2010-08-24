Путин: Наращивание взаимодействия отвечает интересам России и Украины

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН отмечает, что наращивание практического взаимодействия отвечает коренным интересам граждан России и Украины.

Как сообщили УНИАН в Посольстве РФ в Украине, об этом говорится в поздравлении с Днем Независимости, направленном премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ.

«Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Украины. От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья и успехов, а братскому украинскому народу – благополучия и процветания», отмечается в поздравлении.

«Россияне и украинцы объединены многовековыми узами дружбы, добрососедства и взаимовыручки, выдержавшими не одно суровое испытание. Искренне рады тому, что Украина встречает свой праздник в обстановке политической стабильности и экономического роста. За последнее время сделано многое для восстановления и укрепления взаимовыгодного двустороннего партнерства. Совместными усилиями налажен плотный диалог между различными государственными ведомствами наших стран, намечены новые перспективные проекты сотрудничества в экономической, транспортной, научно-технической, военно-промышленной, гуманитарной и других сферах. Дальнейшее наращивание практического взаимодействия несомненно отвечает коренным интересам граждан России и Украины», подчеркивает В.ПУТИН.