Литвин соберет внеочередную Раду

Спикер парламента Владимир Литвин созывает внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы исполнить поручение президента и устранить несогласованности в законе о выборах в местные органы власти.

Верховная Рада намерена собраться на внеочередную сессию до конца августа для корректировки закона о выборах в местные органы власти, сообщил спикер парламента Владимир Литвин.

"Внеочередная сессия может состояться до 31 августа", - сказал председатель парламента.

По его словам, в настоящее время разгораются споры вокруг закона о местных выборах, его отдельных норм, "есть четкая позиция президента Виктора Януковича" о необходимости устранения несогласованности в этом документе.

Литвин сообщил, что в парламенте зарегистрированы два депутатских законопроекта, однако, по словам спикера, они не носят системного характера. "Я думаю, что будет согласованный законопроект …, я думаю, что это будет инициатива президента и ли согласованная инициатива", - сказал председатель парламента.

Выборы в местные органы власти должны пройти 31 октября.