Украина приблизилась к ассоциированному членству в Евросоюзе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня Украина приблизилась к ассоциированному членству в Европейском Союзе.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во вторник в своем обращении к украинскому народу по случаю 19-й годовщины независимости Украины, произнесенном на Майдане Независимости в Киеве.

«Хочу в очередной раз подчеркнуть, что евроинтеграция остается приоритетным направлением нашей внешней политики», - сказал глава государства.

Он отметил, что «впервые за все годы независимости мы приблизились к ассоциированному членству в Европейском Союзе».

«Я убежден, что саммит Украина-ЕС, который состоится осенью этого года, станет определяющим шагом вперед на этом пути», - подчеркнул глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что «нормализация наших отношений с Российской Федерацией не только не является помехой процессу европейской интеграции, а наоборот – способствует ему».

«Объединенной Европе нужна экономически сильная, демократическая Украина, которая совместно с Россией способствует укреплению стабильности не только в регионе Центрально-Восточной Европы, но и на всем Евразийском пространстве», - убежден Президент Украины.