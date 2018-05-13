Рынок бытовой техники в Украине растет на удивление

Рынок бытовой техники и электроники продемонстрировал чрезвычайно позитивную динамику во втором квартале 2010 года: сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году объем продаж вырос на 40%. Увеличение продаж наблюдалось во всех сегментах рынка, рост каждого сегмента превысил 20%. Рынки фототехники и телекоммуникационных устройств продемонстрировали наилучшую динамику как во втором квартале в этом году, так и в первом полугодии в целом. Показатели роста почти всех групп товаров были двузначными, уменьшение объемов продаж наблюдалось лишь в нескольких группах из сектора бытовой электроники. Теперь мы можем уверенно утверждать о нормальной сезонности рынка и прогнозировать улучшение ситуации в третьем квартале 2010 года, если не в темпах роста, то по крайней мере в абсолютных объемах продаж. Невзирая на значительный рост в абсолютных единицах рынок все еще намного меньше докризисного 2008 года и даже немного меньше 2007 года.

Общий объем рынка бытовой техники и электроники, по оценкам GfK TEMAX, во втором квартале проходящего года будет 6,45 млрд. грн., что на 40,3% больше, чем в аналогичном периоде 2009 года.

Во втором квартале 2010 года все секторы рынка стремительно развивались, демонстрируя рост в пределах от 23% к 77%. За первые шесть месяцев года рынок вырос на поражающие 30%, лишь большая бытовая техника и бытовая электроника были единственными группами с темпами роста ниже за 10% из-за ослабления продаж в начале года.

Офисное оборудование: рост меньше среднего по рынку, но больше 20%

Обычно в обзоре TEMAX секторы перечислены по темпам роста. Во втором квартале 2010 года наихудшие показатели были зафиксированы на рынке офисного оборудования, в котором увеличение продаж сложило 22,8%. Однако, в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году этот показатель выглядит достаточно оптимистично. Сектор продолжает развиваться за счет многофункциональных приборов, продажи которых выросли на 32% и составляли 59% от товарооборота. Продажи печатных устройств увеличились на 30%, сканеров - на 10%, если сравнить апрель-июнь 2010 года с соответствующим периодом в прошлом году.

Бытовая электроника: LCD -телевизоры остаются движущей силой роста

Снова, как и в первом квартале, динамика сектора бытовой электроники в значительной степени зависела от LCD -телевизоров. Эта товарная группа составляла 52% от объемов продаж сектора, их часть продолжает расти. Поскольку продажи LCD -телевизоров определяют объемы продаж сектора в целом, LCD -телевизоры продемонстрировали 60% рост в сравнении со вторым кварталом 2009 года. Интересно, что конкурентная технология плазменных телевизоров продемонстрировала аналогичные темпы роста - 56%, хотя в первом квартале продажи плазменных телевизоров сократились на 4%. Мы можем сделать вывод, что рост спроса состоялся во всех сегментах современных телевизоров.

Одновременно с увеличением объемов продаж LCD и плазменных телевизоров из рынка выходит устаревшая CRT технология: объем продаж CRT -телевизоров сократился на треть. Автомагнитолы, домашние кинотеатры и другие аудио-системы завершили апрель-июнь 2010 года с опасным падением продаж на 21%, 13% и 35% соответственно. Эти группы товаров являются единственными с негативными темпами роста на всем рынке бытовой техники и электроники Украины. Продажи DVD - рекордеров остались на уровне прошлого года с незначительным ростом на 1%. Похожая динамика зафиксирована и на рынке видеокамер, который не смог поддержать роста сегмента фототехники и закончил второй квартал с ростом в 1,4%. Карты памяти и USB -носители воссоздали общее развитие рынка и закончили период с ростом в 58% и 46% соответственно. Динамика карточек памяти была поддержана ростом на рынке фототехники, а также мобильных телефонов и смартфонов. USB –память, являющаяся относительно дешевой группой, дополнительно продемонстрировала снижение цены за 1 GB, что также стимулировало продажи. В третьем квартале 2010 года ожидается продолжение имеющихся тенденций.

Малая бытовая техника: стабильность и рост

Второй квартал был умеренно удачным для сектора малой бытовой техники. Продажи сектора выросли на 27% в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году и составили 461 млн. грн. Интересно, что группы товаров сектора малой бытовой техники продемонстрировали очень похожую между собой динамику. Менее всего выросли продажи в такой незначительной группе как фритюрницы - на 12% (на 15 п.п. ниже среднего), в то время как чайники оказались лидерами сектора с ростом на 39% (на 12 п.п. больше среднего). Все другие продуктовые группы расположились в этом промежутке, без имеющегося лидера в секторе.

В целом в этом секторе зафиксированы две основных тенденции. Первая - это увеличение дорогих ценовых сегментов. Этот тренд наблюдался в наибольшей группе товаров - пылесосах (29% от объема сектора), где рост на 24% в значительной степени предопределен мощными и технологически продвинутыми моделями. Еще один пример - устройства для приготовления еды. Значительный рост в 27% главным образом был обусловлен моделями из высшей ценовой категории блендеров, которые занимали нишу кухонных комбайнов.

Второй тренд, который стоит отметить - это влияние лета и периода отпусков. Это влияние можно увидеть в сегменте чайников, где малые модели для путешествий помогли достичь роста на 39%, утюгов (увеличение продаж на 31%), где группа устройств для путешествий значительно повлияла на общий объем, и средства для бритья, где позитивная динамика в продажах эпиляторов привела к увеличению на 27%.

Ожидается, что сектор малой бытовой техники будет самым стабильным на рынке в следующие месяцы, нормальная сезонность будет подкреплена развитием дорогих сегментов.

Большая бытовая техника: бум морозильных камер

Большая бытовая техника - это еще один относительно технологически стабильный сектор. Подобно рынку малой бытовой техники темпы роста сегмента большой бытовой техники сложили 28%. В то же время лидером за ростом стали морозильные камеры, составляющие сейчас 6% от оборота сектора: объем продаж такой техники значительно увеличился - на 126%. Здесь не состоялся ни один технологический прорыв или специальные акции продвижения товаров. Рост был результатом решения украинских потребителей прибавить к холодильнику специализированное устройство. Холодильники остались наибольшей группой (39% от продаж сектора), которая к тому же выросла на 32%. Вторая по значению продуктовая группа - стиральные машины, продажи которых увеличились на 17%, что на 11 п.п. меньше среднего по сектору. Это может служить индикатором определенной насыщенности рынка.

Посудомоечные машины остаются продуктовой группой с низким уровнем проникновения, которое позволило значительно увеличить продажи на 53%. Малое количество новых квартир и общая несклонность к началу дорогих ремонтов негативно повлияло на продажи таких продуктовых групп, как поверхности для приготовления еды, кухонные вытяжки и приборы для приготовления еды. Темпы роста сложили 21%, 20% и 24% соответственно. Микроволновые печи продемонстрировали умеренный рост на 15% на фоне уменьшения средней цены.

Информационные технологии: тенденция длится

Динамика сектору IT осталась похожей на ту, которая наблюдалась в прошлом квартале. Единственная разница заключается в небольших отличиях темпов роста от показателей первого квартала 2010 года. Ноутбуки остались одним из наибольших групп товаров на рынке бытовой техники и электроники Украины, их продажи выросли на 66%. Часть ноутбуков в общем объеме продаж IT-сектора также выросла к 61%. За лидером сектора расположились стационарные компьютеры и мониторы, продажи которых выросли на 40% и 15% соответственно. Все это привело к общему росту продаж групп ІТ-товаров на 50% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Телекоммуникационное оборудование: год смартфонов

Сектор телекоммуникационного оборудования также повторил тренды прошлого квартала. Значительный рост продаж на 63% состоялся благодаря мобильным телефонам и смартфонам. Развитие категории мобильных телефонов было подобно общей динамике рынка, продажи выросли на 47% в сравнении со вторым кварталом 2009 года. Абсолютный объем продаж зафиксирован на отметке 1,2 млрд. грн., что сделало мобильные телефоны наибольшей группою рынка. Смартфоны опять демонстрировали чрезвычайный рост - на 288%. Потребители, без сомнения, становятся все более сфокусированными на современных мобильных технологиях.

Интересно, что абсолютные продажи смартфонов во втором квартале превысили уровень первого квартала, что необычно для рынка Украины. Смартфоны представляли 17% от оборота сектора и можно прогнозировать что в конце года больше одной пятой припадет на продаже этой товарной группы.

Две меньших группы, факсимильные машины и стационарные телефоны, продемонстрировали позитивную динамику и увеличили продажи на умеренные 55% и 10% соответственно.

Фоторынок: в Украине мода на фотографирование

Интенсивный рост продаж, на 77%, состоялся в секторе фотокамер. Второй квартал был чрезвычайно успешным для рынка фототехники, динамика сектора оказалась наилучшей на общем рынке. Этот результат стал возможным благодаря сочетанию желаний покупателей и умеренной средней цены на фотокамеру. Еще одним фактором, который положительно повлиял на продажи, стало приближение сезона отпусков; продажи в июне оказались наилучшими за последние 18 месяцев. Во второй половине года ожидается снижение темпов роста, однако, для сегмента фото-техники следующие периоды скорее всего будут лучше, чем средние показатели динамики рынка.

Второй квартал 2010: общие выводы

Украинский рынок бытовой техники и электроники продолжил позитивные тенденции первого квартала и продемонстрировал значительный прогресс в апреле-июне этого года. Рост продаж наблюдался во всех секторах и превысил 20%. Также стало заметным распределение рынка на две части. Первая группа - это технологически стабильные большая и малая бытовая техника, а также бытовая электроника, где быстрое развитие LCD -телевизоров было несколько подторможено другими товарными группами. Темпы роста этих секторов были ниже среднерыночных благодаря структуре склонностей покупателей и определенной насыщенности рынка. Другую часть составляют ІТ-продукты, телекоммуникационное оборудование и фотокамеры. Здесь в пользу рынка сыграла комбинация развития технологий с экономической стабильностью и неплохим уровнем потребительских настроений. При текущих экономических условиях рынок в целом и каждый отдельный сектор, скорее всего, будут продолжать возобновлять объемы продаж во втором полугодии 2010 года с темпами роста сверх 10%. Секторы ІТ, телекоммуникационных и фототехника останутся лидерами рынка.

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Выводы базируются на исследованиях, которые проводит Электропанель. Электропанель содержит данные из свыше 190 000 розничных торговых точек во всем мире.

GfK TEMAX® Украина