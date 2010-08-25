ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 августа

Украинские СМИ

Дело в статье "Азаров проверит дружбу с Россией изменением газового договора" пишет: Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен изменить газовый договор с Россией. По его словам, предыдущая власть подписала "неприемлемые для украинской экономики соглашения"

http://delo.ua/vlast/politika/azarov-proverit-druzhbu-s-rossiej-gazovogo-dogovora-144059/

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Дело помещает материал "Как изменятся цены на товары и услуги в сентябре". Фрукты и овощи в разгар сезона стали дешевле. Подорожают некоторые продукты и полисы ОСАГО, однако снизятся цены на отдых

http://delo.ua/biznes/ukraina/kak-izmenjatsja-ceny-na-tovary-uslugi-v-sentjabre-144054/

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"Экономические известия" публикуют статью "Машиностроителей усиленно делят", где рассказывает: крупнейшие бизнес-группы Украины увеличивают интерес к машиностроительным заводам и продолжают консолидацию отрасли

http://markets.eizvestia.com/full/mashinostroitelej-usilenno-delyat

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"Экономические известия" в материале «Альфу» заподозрили в переборе" рассказывает: нтимонопольный комитет приоткрывает завесу тайны над расследованием о главном слиянии рынка мобильной связи — объединении ЗАО «Киевстар GSM» и российского ОАО «ВымпелКом»

http://markets.eizvestia.com/full/alfu-zapodozrili-v-perebore

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"Газета по-киевски" в статье "В Киеве продолжают отключать горячую воду" публикует список районов, где проводят испытания и ремонты теплосетей.

http://mycityua.com/news/city/2010/08/25/092950.html

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Газета "Сегодня" в публикации "Техосмотр без КАСКО не пройдешь" рассказывает, что ГАИ готова отказаться от проверки исправности автомобилей, но хочет сама выдавать талоны

http://www.segodnya.ua/news/14165634.html

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Сайт "УНИАН-Экономика" в материале "Рынок бытовой техники в Украине продемонстрировал удивительный рост" помещает результаты мониторинга GfK TEMAX® Украина за второй квартал 2010 года

http://economics.unian.net/rus/detail/57179

Российские СМИ

"Известия" в статье "Соль хлеба" сообщает: Хлебопеки кивают на скромный урожай зерна, но известно: доля муки в цене батона - ничтожная. Корреспонденты "Известий" пытались разобраться, что стоит за "хлебной" инфляцией

http://www.izvestia.ru/economic/article3145332/

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"КоммерсантЪ" публикует материаел "Берингов прорыв". Москва и Вашингтон запустили первый в истории двусторонних отношений совместный экологический мегапроект. Как стало известно "Ъ", две страны приступили к созданию международного природоохранного парка "Берингия" на территории Восточной Чукотки…

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1492684&NodesID=4

(УНИАН)