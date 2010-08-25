Анонс на 25 августа

В Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллим.

* * *

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* * *

Состоится заседание Градостроительного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины, где будет рассматриваться Концепция Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

* * *

Пресс-конференция на тему: «Перспективы налаживания торгово-экономических отношений между Украиной и Китаем». Участники: Валерий Коновалюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации "Деловой совет "Украина-Китай".

* * *

(УНИАН)