Анонс на 25 августа
10:06, 25 августа 2010Разное
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Кабмин проведет очередное заседание Градсовета Киева рассмотрит план развития столицы до 2025 г. Эксперты о сотрудничестве Украины и Китая
В Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллим.
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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.
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Состоится заседание Градостроительного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины, где будет рассматриваться Концепция Генерального плана развития г. Киева и его пригородной зоны до 2025 года.
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Пресс-конференция на тему: «Перспективы налаживания торгово-экономических отношений между Украиной и Китаем». Участники: Валерий Коновалюк, народный депутат Украины, председатель общественной организации "Деловой совет "Украина-Китай".
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(УНИАН)
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