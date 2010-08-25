Аудит правительства Тимошенко завершается

Юридическая фирма Trout Cacheris, PLLC (США) завершает проведение аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО в 2008-2009 годах, и его результаты будут доложены правительством на одном из заседаний Верховной Рады в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Сейчас идет уже завершающая работа, и потом мы будем докладывать (результаты – УНИАН) в Верховной Раде», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что результаты аудита планируется доложить в сентябре во время отчета о выполнении действующим правительством бюджета на 2009 год. «Это абсолютно логично», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах.

Целью аудита является выявление нецелевого использования средств, виновных в этом, и куда были направлены эти деньги.

Средства на проведение аудита предусмотрены законом о Госбюджете на 2010 год. Оппозиция считает, что власть будет использовать любые результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности предыдущего правительства для необоснованных обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

Юридическая фирма Trout Cacheris занимается расследованиям по отмыванию денег как в коммерческих, так и в государственных организациях. В частности, партнер компании Плато КАЧЕРИС занимался расследованием по делу Уотергейтского скандала (1972-1974 гг.), который закончился отставкой президента США Ричарда НИКСОНА. А также расследованием по делу экс-президента США Била КЛИНТОНА, замешанного в сексуальном скандале, который привел к импичменту Б.КЛИНТОНА.