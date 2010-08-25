Главное на 25 августа

Хроника дня

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Среди основных событий первой половины дня стали заявления премьер-министра Азарова о необходимости пересмотра газовых договоренностей с Россией. Премьер также заверил, что оснований для подорожания продуктов нет и сообщил, что квартплата не превысит 15% дохода работающих. Кабмин планирует сегодня принять пакет мер по противодействию отмыванию "грязных" денег...

Соцполитика

Квартплата не превысит 15% дохода работающих

В Украине, по сравнению с Европой, наименьшее процентное соотношение между оплатой ЖКУ и В Украине, по сравнению с другими странами Европы, наименьший процент оплаты по коммунальным платежам граждан от их доходов.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы ввели самое низкое в Европе соотношение между доходами граждан и долей, которую они платят за коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что благодаря выделению субсидий пенсионеры будут платить за коммунальные услуги не больше 10% дохода, а работающие граждане – не больше 15%.

Азаров: Оснований для подорожания продуктов нет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии оснований для роста цен на продукты питания.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Правительство имеет достаточно ресурсов, чтобы остановить ажиотаж. Хочу успокоить всех граждан: несмотря на неблагоприятные погодные условия, а также конъюнктуру цен, оснований для значительного роста цен в Украине нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Правительство рассчиталось с шахтерами по зарплате

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство выполнило все обязательства перед шахтерами по выплате заработной платы.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Угольная отрасль является одной из наиболее приоритетных для правительства. Доказательством этого является выполнение правительством в полном объеме обязательств по погашению задолженности по заработной плате шахтерам. Правительство сделало все, чтобы в дальнейшем задолженности не было вообще», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер обратил особое внимание на необходимость улучшения условий безопасности в угольнодобывающей отрасли. «В Украине только около 15% шахт соответствуют установленным нормам промышленной безопасности. Необходимо внедрить жесткий контроль за безопасностью, выделить значительные финансовые ресурсы, приложить большие организационные усилия», - подчеркнул он.

Экономика

Экономика Украины в 2011 г выйдет на докризисный уровень

На сегодняшний день социально-экономические показатели развития экономики Украины дают основания ожидать, что докризисного уровня ее развития Украина сможет достичь уже в следующем году.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«На одном из первых заседаний Кабмина мы определили для себя задание выйти на показатели промышленного производства 2007 года, который пока еще остается наиболее успешным для отечественной экономики. У нас есть все основания считать, что уже в следующем году эта цель будет достигнута», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день в Украине уже удалось стабилизировать финансовую ситуацию, вовремя происходят расчеты по «астрономическим» долгам, которые оставило прежнее правительство, в стране проводится взвешенная бюджетная политика. В результате действий правительства, подчеркнул Н.АЗАРОВ, международные рейтинговые агентства за последнее время несколько раз повышали суверенный рейтинг Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что обнадеживает рост объемов розничного товарооборота в январе-июле почти на 4%, при том, что в мае этот показатель составлял около 1%. «Наши критики говорили, что это (показатель товарооборота в мае) результат статистической погрешности. Сейчас абсолютно понятно, что рост объективен, и он подтверждает правильность выбранной нами социально-экономической политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил позитивные тенденции на рынке потребительских товаров, в частности инфляция составляет за 7 месяцев около 3,3%. Также премьер-министр подчеркнул, что позитивные тенденции и в строительной отрасли – за первое полугодие введено в эксплуатацию жилья на 43% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В Украине рост промышленного производства в июле текущего года против июля 2009 года составил 6,4%, в январе-июле 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 11,1%.

Цушко: второй волны кризиса не будет

Министр экономики Василий ЦУШКО считает, что второй волны экономического кризиса в Украине не будет.

Об этом В.ЦУШКО заявил в интервью «Газете по-киевски» (№158 от 25 августа).

По его словам, «работа страны, правительства над ростом экономики – это и есть борьба с кризисом». «Работа над реформами также направлена на рост экономики, это и есть превентивная работа на случай второй волны кризиса. Но я оптимист и считаю, что второй волны кризиса не будет», - подчеркнул министр экономики.

Как сказал В.ЦУШКО, в основу подготовки макропоказателей, по которым будет просчитываться проект бюджета на 2011 год, легли прогнозы экспертов международных организаций, в том числе МВФ и Всемирного банка. «Мы вели с ними дискуссии – и вышли на оптимистичный прогноз, который, я считаю, будет реализован», - заявил В.ЦУШКО.

Министр также отметил, что «внутренних факторов для подорожания продуктов в Украине нет». При этом, констатировал он, в мире сейчас наблюдается ажиотажный спрос на зерновые: в одних странах была сильная засуха, в других – ливни, поэтому тот урожай, который они ожидали, собран не будет. «А так как мы являемся членами ВТО, мы интегрированы в мировую экономику. Ясно, что это влияет на внутренний рынок: наши производители хотят больше продукции отправить на экспорт, чтобы больше заработать», - отметил В.ЦУШКО.

Однако, по его мнению, «если уменьшить этот ажиотаж по отношению к внутреннему рынку, у нас не будет оснований для поднятия цен на какие-либо продукты – начиная с хлебобулочных изделий и заканчивая продукцией животноводства».

«Кроме того, мы будем использовать тот инструментарий, который есть в руках правительства, чтобы не допустить роста цен», - заверил министр экономики.

Нефть. Газ

Азаров заявил о необходимости пересмотра газовых контрактов с Россией

Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Российской Федерацией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией, и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

НАК «Нафтогаз Украины» 6 августа этого года перечислила ОАО «Газпром» около 780 млн. долл. США за импортированный в июле природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

Предприятия ТКЭ-должники могут остаться без газа

ДК «Газ Украины» сообщает, что при наличии у предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолженности за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., компания не будет заключать договора на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и прекратит выделять им плановые объемы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом «Газ Украины» призывает руководителей местных органов власти и предприятий срочно принять меры по погашению задолженности за природный газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 августа, предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ лишь на 77%. Задолженность за этот период превышает 2,28 млрд грн.

Наибольшие долги за газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой (471 млн грн.), Днепропетровской (332 млн грн.), Луганской (269 млн грн.), Харьковской (227 млн грн.) и Одесской (133 млн грн.) областей.

Кроме того, по состоянию на 20 августа т.г. столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,94 млрд грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 55%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (48%), Закарпатской (52%), Житомирской (62%) областей и г. Севастополь (56%).

Вместе с тем, на 100% рассчитались теплоэнергетические предприятия Николаева, на 97% - Черновицкой, на 95% - Полтавской, на 90% - Львовской и Черкасской областей.

Финансы

Украина надеется получить от ЕС свыше 40 млн. евро

Кабинет министров Украины сегодня на заседании планирует одобрить проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства.

«Предусматривается, что в рамках этой программы Украина на протяжении 2011-2012 годов сможет получить свыше 40 млн. евро на проведение институционных реформ», - сказал Н.АЗАРОВ.

НДС-облигации торгуются на Украинской бирже по 79-80% от номинала

На «Украинской бирже» 21 августа и 25 августа (по состоянию на 12:00) были заключены две сделки с НДС-облигациями. Первая сделка состоялась по цене 80% от номинала (1000 грн.), вторая – 79%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

По информации биржи, лучшие заявки на покупку на данный момент выставлены по цене 75,5% от номинальной стоимости, а лучшие заявки на продажу - 80%.

В ходе торгов 25 августа выставлено 13 заявок на покупку НДС-облигаций и 2 заявки на продажу.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Министерство финансов Украины осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость. В утвержденный Минфином реестр вошли 705 налогоплательщиков, задолженность перед которыми была незначительной. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн. 453 тыс. грн. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн. Дата полного погашения облигаций – 27 июля 2015 года.

Эксперты: Нацбанк сдерживает укрепление гривни, перестав снижать курс интервенций

Национальный банк Украины в настоящее время сдерживает укрепление гривни, перестав снижать курс интервенций.

Такая точка зрения содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что на данный момент официальный курс составляет 7,89 грн. за доллар США.

Как прогнозирует аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ, «в краткосрочной перспективе НБУ не допустит укрепление национальной валюты, несмотря на то, что возобновление инфляционного давления является аргументом за сильную гривню». В течение следующих месяцев мы сможем увидеть незначительное усиление гривни только при условии улучшения показателей экспорта, которые на данный момент остаются относительно слабыми».

Аналитики подчеркивают, что в рамках программы МВФ Нацбанк обязался реформировать курсовую политику. Программа предусматривает стимулирование развития форвардного валютного рынка до конца марта 2011 года. График внедрения реформ на валютном рынке НБУ должен предложить уже до конца октября. По мнению аналитиков «Эрсте Банка», введение форвардного обменного курса будет достаточно сложным заданием, учитывая то, что сейчас самый длинный депозит на КиевПрайм (ин¬декс про¬цент¬ных ста¬вок крат¬ко¬сроч¬ных за¬им¬ство¬ва¬ний на меж¬бан¬ке – УНИАН) составляет один месяц.

Экономист: гривня на прошлой неделе укрепилась к евро на 0,6%

Гривня по итогам прошедшей недели укрепилась по отношению к единой европейской валюте на 0,6% и осталась стабильной к доллару.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в субботу, 21 августа, украинский валютный рынок работал в ограниченном режиме, на небольших объемах торгов. Поскольку этот день не являлся рабочим в других странах, торговля валютой была возможна только на условиях TOM. Национальный банк Украины в субботу не выходил на рынок с интервенцией.

Как сообщил экономист, межбанковский валютный рынок 21 августа закрылся котировками 7,8895-7,8915 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанк закрылся котировками 10,0265-10,0305 грн./евро, и курс гривни к евро также не претерпел существенных изменений.

Агро

Украина не планирует вводить ограничения на экспорт зерна

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Пока еще нет. Это (введение квот - УНИАН) будет зависеть от объемов экспорта зерна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА отметил, что на зерновом рынке стран черноморского региона действуют не рыночные, а спекулятивные цены. «Цены с 15 июля стали не рыночные, игроками на рынке Черноморского бассейна сработали Америка, Франция и даже экспортером стала Германия», - сказал он.

По его словам, Украина сохранит экспортный потенциал зерна. «Но процент от валового производства зерна приведет к снижению объемов экспорта, поскольку необходимо оставить зерно и для производства кормов, и для производства хлебобулочных изделий», - предположит В.СЛАУТА.

В региональные ресурсы закуплено 1,1 млн. тонн продовольственного зерна

В Украине состоянием на 21 августа этого года в региональные ресурсы закуплено 1,134 млн. т. продовольственного зерна урожая 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.

1,134 млн. тонн составляет 74,1% объема рекомендуемого 3-месячного неснижаемого запаса зерна. Объем рекомендуемого запаса продовольственного зерна – 1,531 млн. тонн.

Отмечается, что за неделю было закуплено 207,6 тыс. тонн зерна.

Сообщается также, что на 21 августа прошлого года в резервы было закуплено 881,5 тыс. тонн продовольственного зерна (57,6% от объема рекомендуемого запаса). Состоянием на 1 августа т. г. в регионах, по данным деклараций, в наличии имелось 402,4 тыс. тонн зерна.