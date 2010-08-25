Внеочередное заседание ВР запланировано на 30 августа
Местные выборы, гарантии по вкладам Сбербанка...
На сегодняшний день собрано необходимое количество подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады 30 августа.
Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ.
Отвечая на вопрос, собраны ли и поданы ли в парламент подписи депутатов относительно проведения внеочередной сессии, она сказала: «Необходимое количество подписей собрано. Готовится соответствующее распоряжение председателя Верховной Рады Украины по этому вопросу».
О.ЧЕРНАЯ отметила, что «в соответствии с ч. 2 ст. 83 Конституции Украины и ст. 11 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» инициируется внеочередная сессия 30 августа 2010 года».
О.ЧЕРНАЯ сообщила, что на этом заседании предусмотрено рассмотрение трех вопросов. По ее словам, речь идет о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о местных выборах.
Кроме того, планируется рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон о государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины (о механизме возврата сбережений).
Как сказала пресс-секретарь председателя ВР, также будет рассматриваться вопрос выполнения мер по социальной защите населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.