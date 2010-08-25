Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ очертил актуальные национальные проекты с целью реформирования экономики государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в выступлении на заседании Комитета по экономическим реформам, который сейчас проходит в Киеве.

Президент отметил, что сегодня необходимо рассмотреть вопросы, связанные с реализацией актуальных для Украины национальных проектов, которые призваны открыть новую перспективу для государства и будут иметь решающее значение для экономической безопасности и гуманитарного развития.

«Эти проекты получат статус национальных, и каждый из них будет доведен до успешного завершения», - выразил уверенность глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ очертил приоритетные сферы, в которых эти национальные проекты будут реализовываться. По словам Президента, это в частности, «новая энергетика», в которой проекты будут давать ответ на вопросы энергетической безопасности Украины; «новое качество жизни», где необходимо найти решение вопросов относительно доступного жилья, качественного медицинского обслуживания, перехода к мировым стандартам образования и решения проблем окружающей среды. Следующей приоритетной сферой глава государства назвал «развитие инфраструктуры».

«Мы должны обсуждать роль Украины в транспортных потоках, которые в значительной степени были потеряны за последние годы в интересах наших соседей», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как подчеркнул Президент, механизмы реализации этих национальных проектов будут инновационными.

«Рассчитывать надо будет не на бюджетные средства, а на инструменты государственно-частного партнерства и на привлечение инвестиций в национальную экономику, что особенно важно в нынешний непростой период преодоления кризиса», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул необходимость создать в составе Комитета по экономическим реформам отдельную рабочую группу по вопросам национальных проектов и поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ взять под личный контроль поддержку вопроса по реализации национальных проектов.