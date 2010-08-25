Янукович поручил завершить дерегуляцию разрешительной системы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству до конца года завершить дерегуляцию разрешительной системы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на заседании Комитета по экономическим реформам, которое сейчас проходит в Киеве.

По словам Президента, «этот вопрос является краеугольным камнем, который сдерживает сегодня развитие предпринимательства, бизнеса и поступление инвестиций в Украину».

«Хотя чиновники, мы хорошо понимаем, будут цепляться чем угодно, чтобы остаться возле этой кормушки, потому что она создавалась годами, и сломать ее быстро не удастся. Но существенные шаги мы должны осуществить сегодня, и сделать это сознательно жестко», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день Кабинет Министров уже сократил на 50% количество разрешений, необходимых для ведения бизнеса, но, по его убеждению, это количество должно составлять всего 10% от того, что было.

В связи с этим Президент поручил правительству ускорить процесс дерегуляции. «Убежден, что до конца года это сделать вполне возможно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.