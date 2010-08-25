Анонс на 26 августа

Состоится открытие первого обновленного супермаркета бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома» (просп. Московский, 21).

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Пресс-конференция при участии руководителей компании «Фокстрот. Техника для дома», которые расскажут о причинах и подробностях переформатирования магазина, а также о ближайших планах развития сети. Участники: Юрий Пономаренко, заместитель исполнительного директора компании «Фокстрот. Техника для дома»; Дмитрий Онащенко, руководитель розничных продаж «Фокстрот». Также будут присутствовать: Young-chul Park, президент Samsung Electronics Ukraine; Оксана Воробьёва, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании «Фокстрот. Техника для дома»; будущий коммерческий директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Ян Неедли.

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

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Под председательством и.о. председателя КГГА Александра Попова состоится круглый стол на тему: “Субсидии как действенный инструмент социальной помощи киевлянам”. Ожидается участие министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги.

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Пресс-конференция начальника Киевской региональной таможни Геннадия Романенко на тему: «Зеленый коридор» для национального бизнеса и международное сотрудничество в раскрытии теневых схем».

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Пресс-конференция на тему: «Утилизация боеприпасов: пути решения проблемы для новой власти». Участники: директор департамента утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов Министерства обороны Украины Юрий Бровченко, военный эксперт, представитель Международной ассоциации «Солдаты мира» в Восточной Европе, член Общественного совета при Министерстве обороны Юрий Донский и заместитель гендиректора Государственного центра утилизации «Безопасность» Владимир Попович.

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Круглый стол на тему: “Как предотвратить появление контрафактных стройматериалов на рынке Украины. Результаты рейда Союза потребителей Украины по проверке цемента”. Участники: Виктор Трофименко, исполнительный директор Союза потребителей Украины; Владислава Хижняк, первый зам.председателя Госпотребстандарта Украины; Вячеслав Голубовский, директор Департамента потребительской политики и рекламы Госпотребстандарта Украины; Петр Лопатьев, исполнительный директор Асоциации “Укрцемент”; Сергей Дудзяний, ген.менеджер по продаже группы "Диккергоф"; Инесса Рядовая, начальник лаборатории ЗАО “Укргеолбудм”; Олег Цильвик, исполнительный директор Ассоциации “Укринтерстандарт”.

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Пресс-конференция президента Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Владимира Романишина на тему: «Современное состояние и перспективы развития обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в контексте новых условий осуществления этого вида страхования». В мероприятии также будут принимать участие члены Президиума МТСБУ и руководители объединений участников страхового рынка.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первое сентября БЕЗ ЦВЕТОВ: 320 тон цветов не попали в Украину в результате пятикратного увеличения таможенных сборов». 1 сентября одна роза может стоить родителям школьников более пятидесяти гривен. Это может произойти в результате неожиданного и стремительного повышения таможенных сборов. На границах Украины 40 грузовиков с цветами не могут добраться до места назначения. 12 августа цветочники, которые собирались ввозить продукцию на территорию Украины, были поставлены перед фактом: цены, которые указаны в инвойсах и таможенных декларациях, увеличены в три раза. Но 16 августа требования к импортерам были повышены уже в пять раз. Наиболее интересно то, что приказ таможни был предоставлен «устно». Участники: президент Союза украинских цветочников Ирина Слободянюк; ген.директор ООО СП "Украфлора" Елена Букало; директор ООО "Интерфлора-Украина" Анатолий Зачинский. На пресс-конференцию также приглашен председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 280-55-24, (067) 126-68-84.

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Состоится встреча профактива Федерации профсоюзов Украины с руководителями центральных органов исполнительной власти: Минтопливэнерго (Ю.Бойко), Минжилкоммунхоз (Ю.Хиврич), Минэкономики (В.Цушко), Минтруда (В.Надрага), НКРЭ (С.Титенко), НАК «Нефтегаз Украины» (Е.Бакулин), вице-премьр-минстром Украины С.Тигипко. На встрече будут обсуждаться проблемные вопросы о повышении цен и тарифов на природный газ, жилищно-коммунальные услуги для населения и вопросы внедрения мероприятий социальной защиты.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «TEZ TOUR застраховал ответственность перед своими туристами на 50 млн.». В связи со сложившейся ситуацией на украинском туристическом рынке (банкротство компании «Кария Тур Украина» в июле, недоверие к туроператорам и финансовая нестабильность некоторых из них) TEZ TOUR UKRAINE пошла на беспрецедентный шаг. Впервые в Украине туристический оператор застраховал ответственность перед своими туристами за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств. Вопросы: последствия июльского кризиса (банкротство компании «КАРИЯ ТУР Украина», недоверие к туроператорам и финансовая нестабильность некоторых из них); финансовые гарантии для украинских туристов (договор страхования ответственности туроператора); инициативы туроператоров по изменению законодательной базы Украины для защиты прав граждан. Участники: Йосиф Андрик, директор компании TEZ TOUR UKRAINE; Мирослав Бойчин, председатель правления ЗАО «Европейское туристическое страхование»; Аркадий Маслов, коммерческий директор компании TEZ TOUR UKRAINE (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (050) 422-31-10. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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На базе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства состоится расширенная выездная коллегия Госкомлесхоза Украины, под председательством председателя Комитета Николая Шершуна и вице-премьер-министра Украины Виктора Слауты. Участники коллегии посетят Национальный природный парк «Сколівські Бескиди» и Зелемьянковское лесничество Сколивского лесхоза, ознакомятся с экологически безопасными технологиями заготовки древесины, с австрийским опытом строительства лесных дорог, а также лесохозяйственными мероприятиями, направленными на решение проблемы усыхающих ельников.

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