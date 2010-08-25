Каськив назвал десять приоритетных проектов Януковича
Народный депутат Украины, руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав КАСЬКИВ на сегодняшнем заседании Комитета назвал 10 национальных проектов, определенных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в рамках национальных приоритетов, передает корреспондент УНИАН.
Проект «Новая энергия» предусматривает строительство терминала по приемке сжиженного газа. «Этот проект избавит Украину от зависимости от монопольного импорта природного газа», - отметил В.КАСЬКИВ.
Второй нацпроект – «Энергия природы» - предусматривает строительство солнечных электростанций. «Проект предусматривает создание чистого ресурса энергии ветра и солнца в объеме 2 тыс. МВт, что приблизительно равно 2 млрд. куб. м импортированного газа. Будет реализовываться в основном в Крыму и в Запорожье», - отметил он.
Проект «Новое качество жизни» предусматривает сразу 6 программ, в частности по строительству доступного жилья, проект "Чистый город" - строительство мусороперерабатывающих заводов.
Среди прочих национальных проектов - «Качественная вода», предусматривающий строительство 23 тыс. систем питьевой воды в детских садах, школах и т.д.; «Открытый мир» - создание национальной информационно-коммуникационной системы на основе технологии 4G; «Город будущего» - формирование стратегических планов по развитию городов, пилотный проект планируется запустить в Киеве; «Новая жизнь» - социальный проект, который будет осуществляться в системе сотрудничества с Министерством здравоохранения, требует бюджетного финансирования; «Олимпийская надежда-2022» предусматривает развитие инфраструктуры в горном регионе Западной Украины; «Новая инфраструктура» - проект, предусматривающий на сегодня только одну программу – проект создания воздушного экспресса «Киев-Борисполь».
В.КАСЬКИВ сказал, что проекты после одобрения Президентом будут переданы в правительство и в течение нескольких недель будут представлены для обсуждения с экспертами и инвесторами.
"Мы ожидаем, что часть названных проектов при наличии высокой политической воли и полного содействия исполнительной власти начнет свою реализацию в ближайшие несколько месяцев, поскольку на них уже есть технико-экономическое обоснование", - отметил он. По другим проектам разработка ТЭО должна закончиться до конца следующего года. "Мы ожидаем прямых инвестиционных поступлений уже в следующем году", - подчеркнул В.КАСЬКИВ.