Кабмин утвердил перечень видов деятельности, для которых нужны разрешения

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перечень видов хозяйственной деятельности, для ведения которых необходимо получить разрешения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению, в этот перечень включены 144 действия и вида деятельности. Остальные виды хозяйственной деятельности могут осуществляться по декларативному принципу. Кроме того, из 227 видов разрешительных документов оставлен лишь 91.

В перечень действий и видов деятельности, для ведения которых необходимо получение разрешительных документов, в частности, вошли: производство молока и молочных продуктов, перевозка опасных отходов, производство и реализация элитных семян, хранение зерна и продуктов его переработки, размещение внешней рекламы в населенных пунктах, перемещение достопримечательностей культурного наследия.

В то же время в пресс-службе отметили, что указанный в постановлении Кабмина перечень видов деятельности в ближайшее время будет сокращен. По поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА, часть перечисленных разрешений должна быть отменена или заменена декларациями материально-технической базы, поскольку виды действий и деятельности, которые они регламентируют, не составляют опасности для жизни и здоровья населения и окружающей среды. После внесения этих изменений разрешения необходимо будет получать на 125 видов работ и деятельности, а количество разрешений в целом сократится до 68.

Как сообщал УНИАН, 7 июля 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» об осуществлении хозяйственной деятельности на основании подачи декларации. За принятие данного решения проголосовали 272 народных депутата из 417, зарегистрированных в сессионном зале. Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

Закон устанавливает право субъектов хозяйствования на проведение определенных действий на основании предоставления декларации, распространяется на все виды деятельности, не запрещенные законом. Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании предоставления декларации, в 30-дневный срок определяется Кабинетом Министров.

Законом предусмотрено, что «…в случае неутверждения правительством на протяжении месяца со дня опубликования перечня определенных действий по осуществлению хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, которые не могут вестись на основании предоставления декларации, субъект хозяйствования имеет право на ведение хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности по предоставлению декларации».