Янукович и Медведев встретятся в Шостке

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ 17 сентября проведут встречу в г. Шостке Сумской области.

Об этом шла речь сегодня в Киеве во время украинско-российских политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и РФ, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав государств будет посвящена автопробегу Санкт-Петербург – Москва – Киев, добавили в МИД.

В целом, говорится в сообщении, во время политических консультаций было с удовлетворением констатировано, что на современном этапе украинско-российские отношения развиваются в духе равноправного стратегического партнерства. За последние месяцы совместными усилиями удалось возобновить атмосферу взаимного доверия в межгосударственных контактах. На качественно новый уровень вышел диалог между Украиной и Россией: по состоянию на август 2010 года сторонами проведено свыше 20 встреч высокого уровня, подписано 21 двусторонний документ. Двусторонний товарооборот практически достиг докризисного уровня.

В контексте необходимости поддержки высокой динамики украинско-российских контактов согласованы графики двусторонних мероприятий до конца текущего года. В частности, речь шла также об Украинско-российском экономическом форуме под патронатом Президентов (октябрь с.г., г. Геленджик), Четвертом заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА (ноябрь с.г., г. Москва), седьмом заседании Комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии под председательством глав правительств Украины и РФ (октябрь с.г., г. Киев), четвертом заседании Подкомитета по международному сотрудничества Межгосударственной комиссии (15 сентября с.г., г. Москва) и другим мероприятиям, информировали в МИД.

Стороны подтвердили свой настрой на продолжение работы над проектом Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства, призванной зафиксировать взаимное стремление вывести межгосударственные отношения на качественно новый уровень. Было договорено обсудить состояние подготовки настоящего документа на ближайшем заседании Подкомитета по международному сотрудничеству в сентябре с.г. в г. Москве.

Во время рассмотрения актуальных вопросов, связанных с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, было констатировано наличие позитивной динамики в имплементации договоренностей, достигнутых на высшем уровне 21 апреля 2010 года. По данным МИД, подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшей активизации работы по усовершенствованию договорно-правовой базы, которая регламентирует пребывание российского флота на украинской территории. Рассмотрены перспективы расширения участия российской стороны в развитии социально-экономической сферы г. Севастополе и других населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота РФ. Было также договорено, что следующее заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины пройдет в декабре с.г.

Кроме того, в связи со вступлением в силу 29 июля с.г. Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы стороны обсудили следующие практические шаги по формированию Совместной демаркационной комиссии и начала соответствующих работ на межгосударственной границе.

Стороны выразили взаимную готовность к активизации переговорного процесса по разграничению Азовского и Черного морей. Украинская сторона подтвердила свою позицию относительно необходимости разграничения Керченского пролива. Достигнута договоренность продолжить двусторонние консультации с целью выработки взаимоприемлемого решения этих вопросов и подготовки к подписанию соответствующих межгосударственных документов.

Обсуждены и перспективы взаимодействия Украины и России в консульской и культурно-гуманитарной сферах.

Среди комплекса международных вопросов особое внимание уделено проблематике Приднестровского урегулирования. Подтверждено стремление сторон, зафиксированное в Совместном заявлении Президентов Украины и России от 17 мая 2010 года, всесторонне способствовать урегулированию приднестровского конфликта на основе соблюдения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в рамках ООН, СНГ, ОБСЕ, СЕ, других международных организаций и форумов, а также ряда актуальных международных и региональных проблем.

Также достигнута договоренность продолжить на регулярной основе консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и России с целью обеспечения эффективной координации усилий в решении задач двустороннего сотрудничества. Следующий раунд консультаций пройдет весной 2011 года в Москве.