Главное на 25 августа (вечер)

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь кредиты у трех банков общим объемом 136,3 млн. грн. Соответствующая информация размещена на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

В частности, согласно размещенной информации, 20 августа Министерство экономики согласовало для «Нафтогаза Украины» применение процедуры закупки у одного участника для проведения закупки услуг по предоставлению кредита (услуги по предоставлению кредитных средств в виде кредитной линии) у «ВТБ Капитал ПЛС» в размере 112,2 млн. грн., 5,233 млн. грн. у АБ "Диамантбанк" и 18,85 млн. грн. у ПАО "Проминвестбанк".

НАК «Нафтогаз Украины» подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева, которое подтверждает вердикт Стокгольмского арбитража о том, что «Нафтогаз» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» газ.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, сообщает "Радио Свобода".

«Давно», – ответил министр на вопрос, подали ли апелляцию. Других подробностей он не уточнил.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ очертил актуальные национальные проекты с целью реформирования экономики государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в выступлении на заседании Комитета по экономическим реформам, который сейчас проходит в Киеве.

Президент отметил, что сегодня необходимо рассмотреть вопросы, связанные с реализацией актуальных для Украины национальных проектов, которые призваны открыть новую перспективу для государства и будут иметь решающее значение для экономической безопасности и гуманитарного развития.

«Эти проекты получат статус национальных, и каждый из них будет доведен до успешного завершения», - выразил уверенность глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ очертил приоритетные сферы, в которых эти национальные проекты будут реализовываться. По словам Президента, это в частности, «новая энергетика», в которой проекты будут давать ответ на вопросы энергетической безопасности Украины; «новое качество жизни», где необходимо найти решение вопросов относительно доступного жилья, качественного медицинского обслуживания, перехода к мировым стандартам образования и решения проблем окружающей среды. Следующей приоритетной сферой глава государства назвал «развитие инфраструктуры».

«Мы должны обсуждать роль Украины в транспортных потоках, которые в значительной степени были потеряны за последние годы в интересах наших соседей», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как подчеркнул Президент, механизмы реализации этих национальных проектов будут инновационными.

«Рассчитывать надо будет не на бюджетные средства, а на инструменты государственно-частного партнерства и на привлечение инвестиций в национальную экономику, что особенно важно в нынешний непростой период преодоления кризиса», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул необходимость создать в составе Комитета по экономическим реформам отдельную рабочую группу по вопросам национальных проектов и поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ взять под личный контроль поддержку вопроса по реализации национальных проектов.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2010 года сократилась на 13,5% и на 1 августа т.г. составила 1,55 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 5%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 августа т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 августа т.г. составила 285,439 млн. грн. (с начала года выросла на 7,2%, в июле – сократилась на 18,3%), в Луганской – 148,558 млн. грн. (с начала года выросла на 12,2%, в июле – сократилась на 14,5%), в Харьковской – 126,117 млн. грн. (с начала года выросла на 5,5%, в июле – сократилась на 17,3%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 167,151 млн. грн. (с начала года выросла на 19,1%, в июле – на 4,5%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины. Не увеличилась задолженность с начала года в Хмельницкой области (на 1 августа т.г. составила 22,636 млн. грн.), а также Черкасской (23,501 млн. грн.), Тернопольской (12,295 млн. грн.), Полтавской (31,254 млн. грн.), Львовской (81,058 млн. грн.), Запорожской (57,526 млн. грн.), Ривненской (12,264 млн. грн.), Житомирской (47,59 млн. грн.) и Днепропетровской (40,816 млн. грн.) областях и АР Крым (66,771 млн. грн.).

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 августа т.г. не превышала 10 млн. грн. – 6,566 млн. грн. (с начала года выросла на 15,1%, в июле – сократилась на 6,3%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.

Отечественная продукция из мяса птицы и яиц соответствует европейским стандартам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины, об этом сказано в итоговом отчете Европейской Комиссии (ЕК) по результатам проверки системы контроля при производстве продукции из мяса птицы и яиц, который поступил украинской стороне.

В частности, инспекторы ЕС признали, что в Украине на практике внедрена эффективная система контроля производства на предприятиях и птицефермах. Одновременно в отчете отмечается важность введения дополнительных мер для обеспечения содержания животных на убойных пунктах.

В сообщении напоминают, что миссия экспертов Офиса продуктов питания и ветеринарии Европейской Комиссии находилась в Украине с 17 по 27 мая т.г. В июле украинская сторона предоставила на рассмотрение ЕК план мероприятий по выполнению рекомендаций инспекторов для исправления выявленных недостатков. Указанный план Еврокомисия признала приемлемым. Кроме того, с 1 июля Россия отменила ограничения на ввоз из Украины всех видов животноводческой продукции тех компаний, которые были проинспектированы российскими специалистами.

“Такие решения создают позитивные условия для экспорта продукции отечественных птицеводов. Внутренний рынок Украины практически насыщен, и потенциал для развития отрасли есть лишь в случае наращивания поставок за границу”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, по данным Госкомстата, в 2009 году потребление мяса птицы на душу населения в стране составляло 23 кг, что отвечает аналогичному показателю европейских стран. В прошлом году было произведено 15,6 млрд. яиц, из которых на внутреннем рынке было потреблено не больше 13 млрд. шт.

В Донецкой области в настоящее время идет переговорный процесс с инвестором по продаже крупного химического концерна «Стирол» (г. Горловка).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Он подтвердил, что на сегодня определился инвестор, который готов купить концерн, чтобы обеспечить его загрузкой, но сделка купли-продажи пока не состоялось, и все находится в стадии переговоров.

«Этот переговорный процесс сегодня идет…. Есть необходимая юридическая процедура, сделка пока не состоялась», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Пока я не могу однозначно сказать, с каким паспортом гражданин или какой юридической регистрации будет этот инвестор. Но в любом случае он будет с ресурсами, то есть с газом. То ли это собственный будет газ… мне бы хотелось, чтобы это был чей-то собственный газ».

Глава обладминистрации напомнил, что сегодня «в связи с тем, что цена на газ высокая, продукция концерна «Стирол» неконкурентоспособна на мировом рынке», но на предприятии «нужно загрузить производство, нужна достойная заработная плата».

Он объяснил, что, например, рост заработной платы работников химпредприятия может быть обеспечен снижением материальных затрат на производстве, поэтому нужен такой инвестор, который способен решить данную проблему.

«Есть понятие материальных затрат и заработной платы. Так вот, чем больше материальных затрат, тем меньше заработная плата, и чем меньше материальные затраты, тем больше заработная плата. Я бы хотел, чтобы было больше рабочих мест, чтобы предприятие было загружено на 100% и выполняло все экологические требования и повышало заработную плату, - сказал А. БЛИЗНЮК, подчеркнув, что он «уверен, что люди, которые придут как партнеры на концерн, будут именно в этой идеологии работать».

Исполняющий обязанностей председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ предлагает ликвидировать в Киеве районные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня во время внеочередного пленарного заседания сессии Киевсовета.

«Я предлагаю решение о предоставлении городу Киеву таких полномочий, как решение вопроса, будут ли в городе Киеве районные советы, или не будет их. Или будет другая вертикаль власти», - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что такая вертикаль власти должна основываться на подчинении районных государственных администраций города Киева Киевской городской государственной администрации.

Также он подчеркнул необходимость сокращения количества чиновников в райгосадминистрациях. В частности, по его словам, на сегодня их численность составляет 3600, и на их содержание из городского бюджета тратится 309 млн. грн. в год. «Нам необходимо начинать экономить ресурсы с себя», - отметил А.ПОПОВ.

Также, по его словам, в райгосадминистрациях города работают от 8 до 14 заместителей руководителей РГА. «Я функций для 14 заместителей не придумаю», - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета внесен пункт об утверждении обращения к Верховной Раде о внесении изменений в закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно образования или необразования районных советов.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ 17 сентября проведут встречу в г. Шостке Сумской области.

Об этом шла речь сегодня в Киеве во время украинско-российских политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и РФ, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав государств будет посвящена автопробегу Санкт-Петербург – Москва – Киев, добавили в МИД.

В целом, говорится в сообщении, во время политических консультаций было с удовлетворением констатировано, что на современном этапе украинско-российские отношения развиваются в духе равноправного стратегического партнерства. За последние месяцы совместными усилиями удалось возобновить атмосферу взаимного доверия в межгосударственных контактах. На качественно новый уровень вышел диалог между Украиной и Россией: по состоянию на август 2010 года сторонами проведено свыше 20 встреч высокого уровня, подписано 21 двусторонний документ. Двусторонний товарооборот практически достиг докризисного уровня.

В контексте необходимости поддержки высокой динамики украинско-российских контактов согласованы графики двусторонних мероприятий до конца текущего года. В частности, речь шла также об Украинско-российском экономическом форуме под патронатом Президентов (октябрь с.г., г. Геленджик), Четвертом заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА (ноябрь с.г., г. Москва), седьмом заседании Комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии под председательством глав правительств Украины и РФ (октябрь с.г., г. Киев), четвертом заседании Подкомитета по международному сотрудничества Межгосударственной комиссии (15 сентября с.г., г. Москва) и другим мероприятиям, информировали в МИД.

Стороны подтвердили свой настрой на продолжение работы над проектом Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства, призванной зафиксировать взаимное стремление вывести межгосударственные отношения на качественно новый уровень. Было договорено обсудить состояние подготовки настоящего документа на ближайшем заседании Подкомитета по международному сотрудничеству в сентябре с.г. в г. Москве.

Во время рассмотрения актуальных вопросов, связанных с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, было констатировано наличие позитивной динамики в имплементации договоренностей, достигнутых на высшем уровне 21 апреля 2010 года. По данным МИД, подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшей активизации работы по усовершенствованию договорно-правовой базы, которая регламентирует пребывание российского флота на украинской территории. Рассмотрены перспективы расширения участия российской стороны в развитии социально-экономической сферы г. Севастополе и других населенных пунктов, в которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота РФ. Было также договорено, что следующее заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины пройдет в декабре с.г.

Кроме того, в связи со вступлением в силу 29 июля с.г. Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы стороны обсудили следующие практические шаги по формированию Совместной демаркационной комиссии и начала соответствующих работ на межгосударственной границе.

Стороны выразили взаимную готовность к активизации переговорного процесса по разграничению Азовского и Черного морей. Украинская сторона подтвердила свою позицию относительно необходимости разграничения Керченского пролива. Достигнута договоренность продолжить двусторонние консультации с целью выработки взаимоприемлемого решения этих вопросов и подготовки к подписанию соответствующих межгосударственных документов.

Обсуждены и перспективы взаимодействия Украины и России в консульской и культурно-гуманитарной сферах.

Среди комплекса международных вопросов особое внимание уделено проблематике Приднестровского урегулирования. Подтверждено стремление сторон, зафиксированное в Совместном заявлении Президентов Украины и России от 17 мая 2010 года, всесторонне способствовать урегулированию приднестровского конфликта на основе соблюдения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в рамках ООН, СНГ, ОБСЕ, СЕ, других международных организаций и форумов, а также ряда актуальных международных и региональных проблем.

Также достигнута договоренность продолжить на регулярной основе консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и России с целью обеспечения эффективной координации усилий в решении задач двустороннего сотрудничества. Следующий раунд консультаций пройдет весной 2011 года в Москве.

(УНИАН)