ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 августа

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Квоты на экспорт зерна введут с 15 сентября», в котором пишет - Международная ассоциация торговли зерном и кормами (GAFTA) обвинила украинские власти в негласном регулировании экспорта зерна. Жалоба на нашу страну направлена в ВТО…

http://delo.ua/biznes/rynki/kvoty-na-eksport-budut-delitsja-v-ruchnom-144106/

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Также «Дело» в материале «Nemiroff станет польским» пишет - продажа алкогольного гиганта - холдинга Nemiroff - на финальной стадии. Если сделка будет завершена, она станет крупнейшей на отечественном алкогольном рынке…

http://delo.ua/biznes/kompanii/nemiroff-stanet-polskim-144104/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Расквитались яблони и груши», в котором пишет - Россельхознадзор сократил количество молдавских компаний, которым позволено ввозить в РФ фрукты и овощи. Ограничения введены на фоне уже действующих санкций Роспотребнадзора против винодельческой продукции из Молдавии. Экономические отношения Москвы и Кишинева ухудшились после того, как и. о. молдавского президента Михай Гимпу совершил ряд откровенно антироссийских шагов. И хотя российские чиновники уверяют, что в принятых решениях политики нет, эксперты уверены, что плодово-овощная война отразится на раскладе сил перед осенними парламентскими выборами в Молдавии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1493119&IssueId=7000536

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «У продуктов питания прибавилось ценности», в котором пишет – в Кабинете министров заявляют о готовности остановить рост цен на продукты питания, считая его искусственным. Участники рынка говорят об оправданности их подорожания в августе на 10-15%. Административный контроль Кабмина может привести к дефициту продовольственных продуктов в продаже, что лишь усилит потребительский спрос, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=1493104&IssueId=7000536

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«Газета по-киевски» в публикации «Янукович изменит Конституцию, чтобы править 7 лет?» пишет - в День независимости сразу несколько политических деятелей выступили с сенсационными заявлениями о том, что Януковичу якобы вздумалось продлить срок своего правления до 7 лет. Для этого он собирается внести соответствующие изменения в Конституцию. «Газета...» выясняла, откуда ноги растут у этих слухов…

http://mycityua.com/articles/country/2010/08/26/040441.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «На Евро-2012 уже зарабатывают. Нелегально» пишет - вопреки запрету в Киеве начали торговать сувенирами и одеждой с логотипом футбольного чемпионата…

http://mycityua.com/articles/city/2010/08/26/034537.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Межигорье сделали супертрассу» пишет - 16 км сверхпрочного асфальта уложили за месяц и 50 млн гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14166022.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок бытовой техники в Украине растет на удивление» пишет - рынок бытовой техники и электроники продемонстрировал чрезвычайно позитивную динамику во втором квартале 2010 года: сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году объем продаж вырос на 40%. Увеличение продаж наблюдалось во всех сегментах рынка, рост каждого сегмента превысил 20%...

http://economics.unian.net/rus/detail/57179

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Валюта для олигархов» пишет - крупнейшие банки страны пытаются привлечь от вкладчиков побольше валюты, чтобы выдать ее бизнесменам для финансирования сделок…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/244469/valyuta_dlya_oligarhov

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Издание «Известия» в публикации «Калязинская евразия» пишет - жители тишайшего волжского Калязина в минувшие выходные прогнали из города приезжих из Средней Азии. Предшествовали этому массовая драка и разгром…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3145384/

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«Известия» также пишут в публикации «Волчьи меры против зайцев», что железнодорожники требуют увеличить размер штрафов в 20-30 раз…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3145386/

(УНИАН)